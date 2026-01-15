Бензин и дизель подорожают в ближайшие дни: эксперт объяснил причины

Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн

В декабре прошлого года украинский рынок горючего получил неожиданный подарок: мировые цены на нефть упали до годового минимума – 60 долларов за баррель. Это позволило «амортизировать» повышение акцизов, и водители почти не ощутили изменений на стелах АЗС.

Однако с началом 2026 года ситуация развернулась. Об этом рассказал эксперт по топливному рынку Сергей Куюн в интервью "Украина Медиацентр".

Почему цены пойдут вверх

Эксперт выделяет два ключевых фактора, которые давят на стоимость горючего прямо сейчас:

Мировой рынок: Цена на нефть отыграла падение и уже выросла до 65 долларов за баррель. Это добавляет к себестоимости литра горючего примерно 1,5 гривны . Валютный курс: Обесценение гривни по отношению к доллару и евро прибавило еще около 1 гривны к цене литра.

«Сейчас есть рост цен в оптовой закупке. Пока рынок держится за счет старых запасов, однако стоит ожидать роста цены еще в январе», — предупредил Куюн.

Оптовые цены уже выросли

По словам аналитика, оптовая стоимость бензина и дизеля уже подскочила примерно на 2 гривны за литр . Розничные сети пока сдерживают цены, но долго работать себе в убыток они не смогут.

Отдельный фактор – морозы. Резко возрос спрос на арктическое дизельное топливо , которое дороже в производстве и закупке, что также сказывается на средней цене.

Воздействие генераторов на цены

Из-за похолодания и отключения света украинцы стали активнее использовать генераторы.

«Приблизительно на 10% вырос объем потребления так называемого 'генераторного' горючего, где-то на уровне до 70-80 тысяч тонн в месяц», — отметил эксперт.

Впрочем, Сергей Куюн успокаивает: дефицита нет, горючего в стране достаточно. Повышенный спрос со стороны владельцев генераторов не критичен и сам по себе не провоцирует рост цен — главными причинами остаются нефть и курс доллара.

Напомним, с наступлением морозов водители часто подмечают, что заправлять автомобиль приходится чаще. Это естественно, ведь зимой двигатель тратит много энергии на прогревание, преодоление сопротивления заснеженных дорог и работу отопителей. Однако специалисты уверяют: если изменить некоторые привычки, можно существенно сэкономить на горючем .