Цены горючее в Украине пошли вниз

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В Украине после девяти месяцев рост цен на горючее пошел вниз. С начала ноября отдельные сети АЗС уже снизили стоимость бензина на 9 грн, а дизеля — до 10 грн за литр. Если мировые цены останутся стабильными, топливо может подешеветь еще больше.

Такое мнение озвучил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в комментарии Киев24.

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По его словам, когда растут или падают цены в мире, то же происходит в Украине. Последние 9 месяцев стоимость только увеличивалась. Уже с начала ноября началось снижение на бензин и дизель.

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«Еще есть потенциал для снижения. Думаю, будет еще минимум минус 5 гривен, это можно прогнозировать. Если сохранится такая же ситуация в мире, не будет никаких колебаний, то думаю пойдем еще ниже», — предположил эксперт.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Ведущие сети АЗС Украины обновили цены на топливо 23 ноября. На понедельник зафиксировано заметное снижение стоимости бензина и дизельного топлива. В семи представленных сетях АЗС средняя стоимость бензина А-95 составляет около 84,84 грн за литр, в то время как литр дизеля в среднем стоит 99,64 грн.

Экономист Олег Устенко считает, что в Украине в ближайшие две недели могут подешевить бензин и дизельное топливо. По его словам, цены на горючее в Украине могут снизиться на 20% от нынешней стоимости.

Ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказал, что цены на топливо в Украине продолжают снижаться. По его словам, тенденция к удешевлению бензина и дизеля еще не исчерпана.

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