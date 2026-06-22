Бензин может подешеветь до 55 грн за литр: при каком условии это произойдет

Бензин / © Associated Press

Реклама

Бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до $50 за баррель.

Об этом заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире День.LIVE.

По его словам, украинский топливный рынок продолжает реагировать на падение мировых котировок нефти. В то же время, цены на АЗС снижаются не сразу, поскольку операторы еще реализуют запасы горючего, закупленного ранее по более высоким ценам.

Реклама

"Мы уже большую половину пути прошли до докризисных цен. Мировой рынок снижается, а мы традиционно идем немного позади из-за запасов горючего", - пояснил Куюн.

Эксперт отметил, что только за последнюю неделю дизельное топливо подешевело на 3–5 грн за литр. Если сравнивать с пиковыми значениями, то цена на дизель уже снизилась примерно на 12 грн.

Куюн считает, что при стабилизации ситуации на нефтяном рынке топливо в Украине может подешеветь еще больше. В частности, цены могут опуститься даже ниже уровня, с которого началось удорожание из-за обострения вокруг Ирана.

Напомним, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует дальнейшее снижение цен на топливо в Украине. По его словам, в ближайшие дизель может подешеветь еще на 6–7 грн за литр. В то же время бензин также имеет потенциал к удешевлению, но в меньшей степени. Эксперт увязывает это с изменениями на европейском рынке нефтепродуктов.

Реклама

Новости партнеров