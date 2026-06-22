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Бензин может подешеветь до 55 грн за литр: при каком условии это произойдет
Цены на горючее в Украине могут и дальше снижаться.
Бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до $50 за баррель.
Об этом заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире День.LIVE.
По его словам, украинский топливный рынок продолжает реагировать на падение мировых котировок нефти. В то же время, цены на АЗС снижаются не сразу, поскольку операторы еще реализуют запасы горючего, закупленного ранее по более высоким ценам.
"Мы уже большую половину пути прошли до докризисных цен. Мировой рынок снижается, а мы традиционно идем немного позади из-за запасов горючего", - пояснил Куюн.
Эксперт отметил, что только за последнюю неделю дизельное топливо подешевело на 3–5 грн за литр. Если сравнивать с пиковыми значениями, то цена на дизель уже снизилась примерно на 12 грн.
Куюн считает, что при стабилизации ситуации на нефтяном рынке топливо в Украине может подешеветь еще больше. В частности, цены могут опуститься даже ниже уровня, с которого началось удорожание из-за обострения вокруг Ирана.
Напомним, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует дальнейшее снижение цен на топливо в Украине. По его словам, в ближайшие дизель может подешеветь еще на 6–7 грн за литр. В то же время бензин также имеет потенциал к удешевлению, но в меньшей степени. Эксперт увязывает это с изменениями на европейском рынке нефтепродуктов.