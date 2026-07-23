Бензин по 100 грн и дефицит горючего: эксперт сказал, чего ожидать украинцам

Горючее

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После нового скачка мировых цен на нефть украинцы начали волноваться из-за возможного подорожания горючего и риска его дефицита. Однако аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко уверяет, что пока оснований для паники нет.

Об этом он сказал в эфире «Ранок.LIVE».

По словам эксперта, информация о возможной нехватке бензина или дизельного горючего не соответствует реальной ситуации.

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«Я очень удивлен тезисом о дефиците, у меня таких данных нет. У нас много объема постоянно в движении в сторону Украины. Мы контрактуем на несколько недель, а иногда и месяцев, и этот ресурс доходит», — сказал Сиренко.

Он пояснил, что украинские компании закупают топливо заранее, поэтому сейчас проблем со снабжением не наблюдается.

Почему бензин может подорожать

Несмотря на стабильные поставки, новые партии горючего уже закупают по значительно более высоким ценам. По словам эксперта, дизельное горючее на европейском рынке за короткое время существенно подорожало.

«Тот же дизель уже торгуется по 1230 долларов за тонну на Лондонской бирже. В начале июля он стоил около 800 долларов за тонну», — отметил Сиренко.

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В то же время, по его словам, украинские АЗС пока не полностью перенесли это подорожание розничных цен.

Может ли бензин стоить 100 гривен за литр

Аналитик считает, что такого сценария можно избежать, если правительство применит механизмы смягчения ценового давления.

«Можно снизить налоги на нефтепродукты. Если сейчас можно временно подвинуться в деньгах, поступающих в госбюджет, то мы до 100 гривен за литр не допрыгнем, если какая-нибудь неприятность не произойдет в мире», — заявил он.

Сиренко подчеркнул, что речь не идет о полной отмене налогов на горючее.

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По его мнению, одним из вариантов может стать временный плавающий акциз, уже применяемый в ряде стран. Такой механизм предполагает снижение налоговой нагрузки в периоды резкого роста мировых цен на нефть и возврат ставок на привычный уровень после стабилизации рынка.

Цены на топливо в Украине — последние новости

В течение следующих двух недель розничные цены на горючее в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр, основатель группы компаний Prime, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Водителям следует готовиться к существенного удорожания горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть.

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