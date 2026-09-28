Бензин по 104 грн: какие сети АЗС повысили цены на топливо 28 сентября

Сети автозаправочных станций обновили цены на топливо / © Associated Press

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По состоянию на 28 сентября 2026 несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Самое дорогое сейчас топливо на SOCAR — дизель по 103-104 грн за литр, а премиальный бензин — 104 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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На ОККО и WOG цены сравнялись. Премиальное топливо в этих сетях более 100 грн — 102,90 грн за премиальный бензин и дизель. Впрочем, другое топливо ниже 100 грн.

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Самой дешевой остается «Укрнафта». Премиальный бензин здесь вырос до 91,90 грн, а дизель держится ниже критического предела — 97,90-99,90 грн.

Цены на горючее 28 сентября. Фото: РБК-Украина / © РБК-Украина

Цены на топливо в Украине: последние новости

Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита топлива, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145 гривен.

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