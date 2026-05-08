АЗС / © Associated Press

Стоимость самого распространенного бензина в Украине может вырасти до более 90 гривен за литр. И такая цена — это еще не предел подорожания топлива.

Такое мнение высказал экономист и экс-советник президента Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

Он напомнил, что до кризиса в Персидском заливе бензин А-95 стоил около 60 грн/л.

«Цена на нефть увеличилась на 60-65 процентов, соответственно, мы должны видеть цену на уровне 90 с плюсом гривен за один литр», — отметил эксперт, добавив, что такой прогноз может сбыться, если ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться стабильно напряженной.

Олег Устенко отметил, что такой рост цены топлива — это не предел, ведь на мировом рынке уже звучат прогнозы о возможном росте стоимости нефти до 120 долларов за баррель и выше.

Экономист считает, что ключевым фактором для снижения стоимости топлива может стать разблокирование Ормузского пролива и возобновление полноценного движения нефтяных танкеров.

«Тогда мы увидим с вами поставки примерно на 10-15 миллионов баррелей в день больше, чем мы видим сейчас. В целом потребление нефти в мире где-то примерно 100 миллионов баррелей в день, то есть там заблокированы 10-15% от общего суточного потребления», — добавил он.

Кроме того, Устенко назвал возможным фактором снижения стоимости топлива выход на рынок новых поставщиков нефти, в частности Венесуэлы и стран Африки.

Напомним, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что на украинском рынке топлива существуют риски возникновения дефицита, однако ситуация не является критической. Несмотря на потенциальные угрозы водителям не советуют массово запасаться бензином или дизелем.

