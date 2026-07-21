Бензин подорожает до 100 гривен: эксперт назвал две причины неотвратимого скачка цен на горючее

Украинцев ожидает рекордное подорожание горючего / © Pixabay

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На фоне исчерпания предыдущих резервов Украина начинает импортировать более дорогие нефтепродукты, что неизбежно приведет к стремительному росту цен на АЗС уже в ближайшие недели. Окончательная цифра на табло будет зависеть от глобальной мировой конъюнктуры и развития событий на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в комментарии «Новости.LIVE».

Быстрый скачок и исчерпаемые запасы

Топливный рынок Украины находится на пороге серьезных ценовых изменений.

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Главной причиной такой динамики является то, что трейдеры уже продали почти все объемы горючего, приобретенные ранее по более выгодным контрактам, поэтому сети вынуждены завозить ресурс по новым, значительно более высоким прайсам.

«Сейчас мы уже исчерпываем запасы горючего, приобретенные ранее. Безусловно, мы начинаем закупать более дорогие ресурсы, и соответственно это может произойти очень быстро», — объясняет специалист.

Возможна ли цена в 100 гривен

В ответ на вопрос о том, является ли 90 гривен за литр максимальным пределом, эксперт дал неутешительный прогноз.

Он подчеркнул, что ключевую роль в ценообразовании будет играть возможная эскалация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

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По его словам, если нефть на мировых биржах взлетит до 120 или даже 140 долларов за баррель, украинцам придется платить за бензин гораздо больше, чем сейчас.

«90 гривен — это не предел. Если цена на нефть будет составлять 120–140 долларов за баррель, мы, к сожалению, будем вынуждены платить гораздо больше», — подчеркивает Олег Саркиц.

Обратная сторона успешных атак на Россию

Парадоксально, но на подорожание горючего влияют и крайне успешные действия украинских военных по уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов, что создает серьезное напряжение на глобальном рынке.

«Российская Федерация была одним из крупнейших экспортеров горюче-смазочных материалов. Сейчас оно фактически выходит из мирового рынка, и это вызывает определенные беспокойства и дефицит, а любой дефицит влечет повышение цены», — констатирует геоэкономист.

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Напомним, эксперт топливного рынка Сергей Куюн объяснил, что ключевыми факторами подорожания горючего стали регулярные обстрелы российскими военными украинских нефтебаз и автозаправочных станций, а также обострение военно-политического конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих угроз удерживать и накапливать значительные резервы горючего невозможно.

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