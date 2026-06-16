Бензин подскочил, а дизель упал: что происходит с ценами на топливо на АЗС 16 июня

Цены на топливо / © Associated Press

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Крупнейшие сети заправок в Украине скорректировали цены на топливо на 16 июня. Стоимость дизеля упала на 1 грн/сут. Теперь он в среднем стоит 83,48 грн. за литр. А А-95 — около 75,77 грн за литр.

Об этом сообщает Главком.

Самое дорогое топливо в сетях Окко, WOG и Socar, а самое дешевое — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

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Цены на топливо сегодня, 16 июня

ОККО

А95 — 81,90

А95+ — 78,90

ГП — 84,90

ДТ+ — 87,90

А100 — 88,90

А92 — отсутствует

Газ — 45,90

WOG

А95 — 78,90

А95+ — 81,90

ГП — 84,90

ДТ+ — 87,90

А100 — 88,90

А92 — отсутствует

Газ — 45,90

UPG

А95 — 74,90

А95+ — 76,90

ГП — 80,90

ДТ+ — 82,90

А100 — 84,90

А92 — отсутствует

Газ — 43,90

Socar

А95 — 78,90

А95+ — 82,90

ГП — 86,90

ДТ+ — 88,90

А100 — 88,90

А92 — отсутствует

Газ — 45,90

«Укрнефть»

А95 — 74,90

А95+ — 74,90

ГП — 82,90

ДТ+ — 82,90

А100 — отсутствует

А92 — 69,90

Газ — отсутствует

«БРСМ-Нефть»

А95 — 72,99

А95+ — отсутствует

ГП — 79,99

ДП+ — отсутствует

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А100 — отсутствует

А92 — отсутствует

Газ — 43,49

В Украине ожидают рост цен на топливо — эксперты

На топливном рынке Украины не исключают повышение цен на горючее в конце лета и осенью. Причины — геополитическая нестабильность и колебания мировых нефтяных котировок.

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Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин объясняет, что рынок в Украине горючего быстро реагирует на изменения стоимости нефти в мире, поэтому скоро можем увидеть бензин по 95 грн за литр.

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