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Бензин подскочил, а дизель упал: что происходит с ценами на топливо на АЗС 16 июня
Самое дорогое топливо в сетях Окко, WOG и Socar.
Крупнейшие сети заправок в Украине скорректировали цены на топливо на 16 июня. Стоимость дизеля упала на 1 грн/сут. Теперь он в среднем стоит 83,48 грн. за литр. А А-95 — около 75,77 грн за литр.
Об этом сообщает Главком.
Самое дорогое топливо в сетях Окко, WOG и Socar, а самое дешевое — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Цены на топливо сегодня, 16 июня
ОККО
А95 — 81,90
А95+ — 78,90
ГП — 84,90
ДТ+ — 87,90
А100 — 88,90
А92 — отсутствует
Газ — 45,90
WOG
А95 — 78,90
А95+ — 81,90
ГП — 84,90
ДТ+ — 87,90
А100 — 88,90
А92 — отсутствует
Газ — 45,90
UPG
А95 — 74,90
А95+ — 76,90
ГП — 80,90
ДТ+ — 82,90
А100 — 84,90
А92 — отсутствует
Газ — 43,90
Socar
А95 — 78,90
А95+ — 82,90
ГП — 86,90
ДТ+ — 88,90
А100 — 88,90
А92 — отсутствует
Газ — 45,90
«Укрнефть»
А95 — 74,90
А95+ — 74,90
ГП — 82,90
ДТ+ — 82,90
А100 — отсутствует
А92 — 69,90
Газ — отсутствует
«БРСМ-Нефть»
А95 — 72,99
А95+ — отсутствует
ГП — 79,99
ДП+ — отсутствует
А100 — отсутствует
А92 — отсутствует
Газ — 43,49
В Украине ожидают рост цен на топливо — эксперты
На топливном рынке Украины не исключают повышение цен на горючее в конце лета и осенью. Причины — геополитическая нестабильность и колебания мировых нефтяных котировок.
Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин объясняет, что рынок в Украине горючего быстро реагирует на изменения стоимости нефти в мире, поэтому скоро можем увидеть бензин по 95 грн за литр.