Цены на топливо / © Pixabay

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Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо в Украине. По состоянию на 8 сентября WOG повысила цены на топливо, кроме газа, на 1 грн/л, а в KLO снизилась стоимость горючего на 1-2 грн/л.

Об этом сообщает Главком.

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Самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены — у БРСМ-Нефть и Укрнефть.

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Цены на топливо в Украине 8 сентября 2026 года

UPG

А95 — 81,90

А95+ — 83,90

ГП — 92,90

ДТ+ — 94,90

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А100 — 90,90

А92 —

Газ — 43,90

OKKO

А95 — 85,90

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А95+ — 88,90

ГП — 95,90

ГП+ 98,90

А100 — 95,90

А92 -

Газ — 44,90

WOG

А95 — 86,90

А95+ — 89,90

ГП — 96,90

ДТ+ — 99,90

А100 — 96,90

А92 —

Газ — 45,50

KLO

А95 — 81,80

А95+ — 84,70

ГП — 94,60

ДТ+ — 97,30

А100 — 93,60

А92 — 78,90

Газ — 43,40

SOCAR

А95 — 85,90

А95+ — 88,90

ГП — 96,90

ДТ+ — 99,90

А100 — 95,90

А92 —

Газ — 44,90

UKRNAFTA

А95 — 83,90

А95+ — 80,90

ГП — 90,90

ДТ+ — 92,90

А100

А92 — 78,90

Газ — 42,90

БРСМ

А95 — 79,99

А95+ —

ГП — 89,99

ДП+

А100

А92 —

Газ — 41,99

Напомним, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует новый рост стоимости бензина и дизельного горючего. По его прогнозу, цены могут прибавить около 3 грн за литр уже к концу следующей недели.

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