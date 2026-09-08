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Бензин уже почти по 90 грн: цены на АЗС шокируют водителей — сколько стоят дизель и газ
Самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены — у БРСМ-Нефть и Укрнефть.
Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо в Украине. По состоянию на 8 сентября WOG повысила цены на топливо, кроме газа, на 1 грн/л, а в KLO снизилась стоимость горючего на 1-2 грн/л.
Об этом сообщает Главком.
Самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены — у БРСМ-Нефть и Укрнефть.
Цены на топливо в Украине 8 сентября 2026 года
UPG
А95 — 81,90
А95+ — 83,90
ГП — 92,90
ДТ+ — 94,90
А100 — 90,90
А92 —
Газ — 43,90
OKKO
А95 — 85,90
А95+ — 88,90
ГП — 95,90
ГП+ 98,90
А100 — 95,90
А92 -
Газ — 44,90
WOG
А95 — 86,90
А95+ — 89,90
ГП — 96,90
ДТ+ — 99,90
А100 — 96,90
А92 —
Газ — 45,50
KLO
А95 — 81,80
А95+ — 84,70
ГП — 94,60
ДТ+ — 97,30
А100 — 93,60
А92 — 78,90
Газ — 43,40
SOCAR
А95 — 85,90
А95+ — 88,90
ГП — 96,90
ДТ+ — 99,90
А100 — 95,90
А92 —
Газ — 44,90
UKRNAFTA
А95 — 83,90
А95+ — 80,90
ГП — 90,90
ДТ+ — 92,90
А100
А92 — 78,90
Газ — 42,90
БРСМ
А95 — 79,99
А95+ —
ГП — 89,99
ДП+
А100
А92 —
Газ — 41,99
Напомним, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует новый рост стоимости бензина и дизельного горючего. По его прогнозу, цены могут прибавить около 3 грн за литр уже к концу следующей недели.