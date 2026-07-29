Бензин в Украине может подорожать до 150 грн за литр: эксперт назвал причину

Топливо / © pixabay.com

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Стоимость бензина в Украине может вырасти до 150 гривен за литр из-за проблем со снабжением горючего и более дорогой логистикой. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн заявил, что цена свыше 100 гривен за литр уже не выглядит нереалистичной.

Об этом директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Куюна, рынок уже показывает первые признаки возможного подорожания.

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«Это не какая-то фантастическая цифра и рынок на ней не зацикливается», — сказал эксперт, комментируя появление оптовых цен на уровне 98 гривен за литр.

Он пояснил, что после добавления расходов на транспортировку, работу автозаправочной станции и минимальной торговой наценки розничная цена легко превышает 100 гривен за литр.

Почему возникла проблема с горючим

По словам эксперта, главная причина — дефицит традиционных источников импорта.

Из-за нехватки привычных объемов украинские компании вынуждены закупать горючее на более отдаленных рынках, в частности, в Германии и Нидерландах. Такие поставки требуют значительно более длинной логистики, что автоматически увеличивает конечную стоимость бензина.

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Куюн отметил, что именно транспортные расходы будут в ближайшее время определять цену на украинских АЗС. Чем дальше приходится везти ресурс, тем дороже он обойдется конечному потребителю.

Эксперт подчеркнул, что сегодня ключевой задачей для рынка является избегание дефицита горючего.

«Главная задача сейчас — обеспечить постоянное наличие горючего на АЗС. Если для этого придется покупать дорогой ресурс в Европе, ценники на заправках будут корректироваться в соответствии с новыми закупками — будь то 110, 120 или больше гривен за литр», — объяснил Сергей Куюн.

По его словам, стабильное обеспечение страны горючим сейчас важнее, чем удержание низких цен на автозаправочных станциях.

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Дизельный кризис в Украине — последние новости

Напомним, водителям следует готовиться к существенному удорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть.

К слову, на украинском рынке возникла нехватка дизельного топлива, что уже влияет на цены. По словам эксперта Дмитрия Леушкина, масштабного дефицита нет, но поставки усложнились и подорожали. Цена может составить около 95 грн за литр, а при неблагоприятном развитии ситуации — превысить 100 грн.

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