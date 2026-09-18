Бензин в Украине пересек 90 грн/л: эксперт объяснил, что толкает цены вверх

Цены на бензин / © ТСН

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Мировые цены на бензин на этой неделе установили новый рекорд, а его стоимость на украинских АЗС пересекла отметку в 90 грн за литр.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн .

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По его словам, позавчера мировые котировки бензина достигли $1377 за тонну — самого высокого уровня за все время наблюдений.

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Именно с этим Куюн увязывает подорожание бензина в Украине более 90 грн/л.

В то же время ситуация с дизельным топливом еще более сложная. Ранее его мировая цена достигла рекордных $1644 за тонну, из-за чего стоимость дизеля на украинских АЗС приблизилась к 100 грн за литр.

Почему дизель дороже бензина

Эксперт обратил внимание на необычно большой разрыв между котировками бензина и дизельного горючего — около $300 за тонну.

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До обострения ситуации на Ближнем Востоке, по его словам, эта разница обычно составляла всего $10–20, а максимум около $50 за тонну.

Куюн объясняет это, прежде всего, дефицитом дизеля. После отказа Европы от российского дизтоплива в 2023 году значительную часть потребностей покрывали поставки с Ближнего Востока. Нынешняя военная эскалация вокруг Ирана, по его оценке, серьезно нарушила эту модель поставки и повлекла ценовой шок.

Почему мировые цены сразу бьют по Украине

Куюн напомнил, что Украина импортирует около 95% бензина и дизельного горючего.

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Поэтому украинский рынок напрямую зависит от мировых котировок. К стоимости самого горючего прилагаются премия иностранных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика.

"Украина импортирует горючее вместе с ценой", - пояснил эксперт.

По его словам, топливный кризис охватил не только Украину. Во Франции фиксируют дефицит горючего на отдельных АЗС, в Германии цены превышали 2,5 евро за литр, а в отдельных районах США дизель стоил более $8 за галлон.

Что будет с ценами дальше

Прогнозировать дальнейшую ситуацию Куюн считает сложным из-за неопределенности на Ближнем Востоке.

В то же время последние котировки несколько снизились. Эксперт предполагает, что цены могут стабилизироваться на нынешних уровнях, поскольку дальнейшее резкое удорожание будет создавать все большие проблемы для мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать украинские АЗС, однако дефицита горючего пока не прогнозируют .

Мы ранее информировали, что самые большие сети АЗС Украины обновили цены на топливо .

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