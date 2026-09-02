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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Бензин — всего 4 часа в сутки: в оккупированном Крыму ввели ограничения

У жителей оккупированного Крыма будет ограниченное время для приобретения бензина и дизтоплива. В то же время оккупационная администрация не сообщила, когда ситуация с поставками топлива может стабилизироваться.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Бензин — всего 4 часа в сутки: в оккупированном Крыму ввели ограничения

В Крыму резко ограничили продажу бензина / © из соцсетей

Во временно оккупированном Крыму вводятся ограничения на продажу горючего из-за нехватки бензина и дизельного горючего. Новые правила начнут действовать с 3 сентября.

Об этом заявил назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, нынешние объемы поставок горючего не позволяют полностью обеспечить потребности населения.

Суточный объем бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях будут продавать только четыре часа. Заправиться можно будет в два промежутка времени — с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00.

Аксенов отметил, что информацию о наличии горючего на конкретных АЗС будут публиковать на интерактивной карте. Данные будут обновлять за час до начала утреннего периода продаж в 07:00.

«Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время впустую», — заявил Аксенов.

Напомним, в конце августа во временно оккупированном Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света оставались Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия и ряд других населенных пунктов.

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