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Бензин — всего 4 часа в сутки: в оккупированном Крыму ввели ограничения
У жителей оккупированного Крыма будет ограниченное время для приобретения бензина и дизтоплива. В то же время оккупационная администрация не сообщила, когда ситуация с поставками топлива может стабилизироваться.
Во временно оккупированном Крыму вводятся ограничения на продажу горючего из-за нехватки бензина и дизельного горючего. Новые правила начнут действовать с 3 сентября.
Об этом заявил назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, нынешние объемы поставок горючего не позволяют полностью обеспечить потребности населения.
Суточный объем бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях будут продавать только четыре часа. Заправиться можно будет в два промежутка времени — с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00.
Аксенов отметил, что информацию о наличии горючего на конкретных АЗС будут публиковать на интерактивной карте. Данные будут обновлять за час до начала утреннего периода продаж в 07:00.
«Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время впустую», — заявил Аксенов.
Напомним, в конце августа во временно оккупированном Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света оставались Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия и ряд других населенных пунктов.