Берегите финансы и нервы — пользуйтесь Правильной картой

KredoBank выпустил пакет банковских услуг под названием "Правильная карта".
Его основная цель — научить украинцев экономить и контролировать свои финансы. Карта обладает всеми необходимыми функциями для ежедневного пользования. А еще она стильная и удобная.
Правильная карта и сбережения
Экономить стоит не только для того, чтобы обеспечить беззаботную пенсию. От форс-мажора никто не застрахован. И ситуация с пандемией это хорошо показала. Поэтому лучше научиться откладывать и тратить свои деньги разумно.
KredoBank, как надежный финансовый партнер, это понимает, потому обеспечил Правильную карту всеми необходимыми инструментами для этого:
- Банк автоматически открывает сберегательный счет. Клиенты ежемесячно получают 6% годовых.
- При оформлении Правильной карты потребителям автоматически открывают валютные счета: в евро, злотых и долларах. То есть клиенты могут сразу откладывать средства в валюте и обменивать их в удобном онлайн-банкинге KredoBank. Банк серьезно к этому относится, поэтому предлагает самый лучший курс. Выгоднее, чем в отделениях или в обменниках.
Плюс, за активное пользование Правильной картой KredoBank начисляет бонус в размере 1000 гривен на сберегательный счет. Деньги можно снять в любое время или оставить на счете и получать процент на остаток.
10 причин оформить Правильную карту
- Бесплатное открытие и обслуживание без дополнительных условий или ограничений. Даже если некоторое время карта не используется.
- Нет комиссии. Снимать наличные можно во всех банкоматах Украины и банкоматах PKO Bank Polski за границей.
- Банк бесплатно выдает сразу две карты: для расчета в гривне и валюте. Клиент самостоятельно выбирает валюту. Это может быть карта в злотых, долларах или евро.
- Гривневой картой выгодно расплачиваться за товары и услуги в путешествиях или на иностранных сайтах, потому что нет комиссии за конвертацию.
- Поддерживает бесконтактный расчет. Карту легко добавить в Apple Pay или Google Pay.
- Правильная карта подходит для начисления зарплаты, стипендии, социальных выплат или пенсии.
- Вертикальное оформление. Благодаря такому дизайну сразу понятно, как использовать ее в терминале и банкомате.
- Для большей безопасности срок действия и CVV-код находятся с обратной стороны.
- После трех месяцев пользования картой клиенту доступны три варианта кредита: лимит на карту, кредитная карта или кредит наличными.
- Заказать Правильную карту можно онлайн на сайте KredoBank в специальном разделе. Затем с клиентом свяжется менеджер и поможет с оформлением. Забирать карту — в отделении банка