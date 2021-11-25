Берегите финансы и нервы — пользуйтесь Правильной картой

KredoBank выпустил пакет банковских услуг под названием "Правильная карта".

Его основная цель — научить украинцев экономить и контролировать свои финансы. Карта обладает всеми необходимыми функциями для ежедневного пользования. А еще она стильная и удобная.

Правильная карта и сбережения

Экономить стоит не только для того, чтобы обеспечить беззаботную пенсию. От форс-мажора никто не застрахован. И ситуация с пандемией это хорошо показала. Поэтому лучше научиться откладывать и тратить свои деньги разумно.

KredoBank, как надежный финансовый партнер, это понимает, потому обеспечил Правильную карту всеми необходимыми инструментами для этого:

Банк автоматически открывает сберегательный счет. Клиенты ежемесячно получают 6% годовых.

При оформлении Правильной карты потребителям автоматически открывают валютные счета: в евро, злотых и долларах. То есть клиенты могут сразу откладывать средства в валюте и обменивать их в удобном онлайн-банкинге KredoBank. Банк серьезно к этому относится, поэтому предлагает самый лучший курс. Выгоднее, чем в отделениях или в обменниках.

Плюс, за активное пользование Правильной картой KredoBank начисляет бонус в размере 1000 гривен на сберегательный счет. Деньги можно снять в любое время или оставить на счете и получать процент на остаток.

10 причин оформить Правильную карту