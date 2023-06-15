Берут за старые доллары комиссию 20%: как обменять изношенную валюту и не встретить мошенников

В Сети ходят слухи, что старые доллары уже не действительны в Украине, выходят из обращения, поэтому их не будут принимать в обменниках.

В свою очередь некоторые обменные пункты в Украине действительно отказываются принимать доллары старого образца (1996 или 2001), банкноты с незначительными потертостями или повреждениями.

Как передает Центр противодействия дезинформации, этой ситуацией стали пользоваться злоумышленники. Они стали обменивать такие купюры с комиссией 20%, мол, продать населению такие доллары по рыночному курсу обменный пункт не сможет.

Также ситуацию обострило ИПСО, якобы устаревшие банкноты вообще прекратят принимать.

Все доллары остаются платежными средствами

ЦПД отмечает, что все доллары США, выпущенные после 1914 года, остаются платежными средствами. Ограничений на расчеты такими банкнотами не вводили. Их выводят из обращения постепенно, заменяя более новыми купюрами после того, как старые попадают в американские банки.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска, Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок", — заверили в НБУ.

Ранее ТСН.ua писал, какого года выпуска доллары действительны в Украине, почему возникает сомнение в "старых" банкнотах. В Нацбанке также объяснили, как обменять изношенные и "старые" доллары.

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