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Бесплатные дрова, уголь, газ в баллонах: кто может получить в 2026 году
Государственная помощь на твердое топливо и газ в 2026 году: кому назначают и как оформить
В 2026 году владельцы домов без централизованного тепла и газовых сетей могут претендовать на государственную помощь для покупки твердого топлива и сжиженного газа. Специалисты рассказали, какие суммы предусмотрены на дрова, уголь и баллонный газ, какие документы следует подготовить для этого и в какие сроки нужно подать заявление.
Сколько средств выделяют на топливо
Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ выплачивается один раз в отопительный сезон. Размер пособия для каждой семьи рассчитывается индивидуально:
Твердое топливо (дрова, уголь): Сумма пособия составляет 9205,14 гривны, исходя из нормы две тонны на семью.
Баллонный газ. Размер зависит от количества людей в семье:
1-2 человека — 920,52 гривны (два баллона);
3-4 человека — 1380,78 гривны (три баллона);
5 и более человек — 1841,04 гривны (четыре баллона).
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Эта выплата не препятствует получению субсидии на другие коммунальные услуги, такие как электроэнергия, вода или вывоз мусора.
Документы и порядок оформления
Для назначения помощи на отопительный сезон 2026-2027 годов необходимо подать обращение до 31 декабря 2026 года.
Необходимый пакет документов включает:
заявление о назначении субсидии;
декларацию о доходах и расходах семьи.
В случае необходимости органы соцзащиты могут дополнительно потребовать договор аренды жилья или документ о реструктуризации или погашении долга за коммунальные услуги.
Куда обращаться
Оформить субсидию можно несколькими удобными способами:
Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Подать документы через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Обратиться к уполномоченным представителям органов местного самоуправления.
Воспользоваться интернетом и подать заявление дистанционно через официальный сайт Пенсионного фонда.
Важно помнить, что субсидия на дрова, уголь и сжиженный газ является самостоятельной выплатой и не препятствует получению обычной субсидии на другие коммунальные услуги, такие как электроэнергия, водоснабжение или вывоз бытовых отходов.