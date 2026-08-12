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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Бесплатные дрова, уголь, газ в баллонах: кто может получить в 2026 году

Государственная помощь на твердое топливо и газ в 2026 году: кому назначают и как оформить

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Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Субсидия на дрова и газ

Субсидия на дрова и газ

В 2026 году владельцы домов без централизованного тепла и газовых сетей могут претендовать на государственную помощь для покупки твердого топлива и сжиженного газа. Специалисты рассказали, какие суммы предусмотрены на дрова, уголь и баллонный газ, какие документы следует подготовить для этого и в какие сроки нужно подать заявление.

Сколько средств выделяют на топливо

Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ выплачивается один раз в отопительный сезон. Размер пособия для каждой семьи рассчитывается индивидуально:

  • Твердое топливо (дрова, уголь): Сумма пособия составляет 9205,14 гривны, исходя из нормы две тонны на семью.

  • Баллонный газ. Размер зависит от количества людей в семье:

    • 1-2 человека — 920,52 гривны (два баллона);

    • 3-4 человека — 1380,78 гривны (три баллона);

    • 5 и более человек — 1841,04 гривны (четыре баллона).

Эта выплата не препятствует получению субсидии на другие коммунальные услуги, такие как электроэнергия, вода или вывоз мусора.

Документы и порядок оформления

Для назначения помощи на отопительный сезон 2026-2027 годов необходимо подать обращение до 31 декабря 2026 года.

Необходимый пакет документов включает:

  • заявление о назначении субсидии;

  • декларацию о доходах и расходах семьи.

В случае необходимости органы соцзащиты могут дополнительно потребовать договор аренды жилья или документ о реструктуризации или погашении долга за коммунальные услуги.

Куда обращаться

Оформить субсидию можно несколькими удобными способами:

  • Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

  • Подать документы через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

  • Обратиться к уполномоченным представителям органов местного самоуправления.

  • Воспользоваться интернетом и подать заявление дистанционно через официальный сайт Пенсионного фонда.

Важно помнить, что субсидия на дрова, уголь и сжиженный газ является самостоятельной выплатой и не препятствует получению обычной субсидии на другие коммунальные услуги, такие как электроэнергия, водоснабжение или вывоз бытовых отходов.

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