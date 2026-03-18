Бесплатный проезд для пенсионеров действует не везде: где все же придется заплатить

Льготный проезд для пенсионеров

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в части общественного транспорта, однако эта льгота не является универсальной и не распространяется на все виды перевозок.

Об этом пишет УНИАН.

Где действует бесплатный проезд для пенсионеров

Согласно постановлению Кабинета министров №354, пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях. Для этого достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение и предъявить его по требованию.

Также льгота распространяется на пригородные поезда — электрички. В этом случае пенсионеры могут путешествовать без приобретения билета, если подтверждают свой статус соответствующим документом.

Вместе с тем во многих городах внедрена автоматизированная система учета поездок. При таких условиях пенсионеру необходимо не только иметь удостоверение, но и оформить электронный проездной. Например, в Киеве действует «Карточка киевлянина», во Львове — «ЛеоКарт», в Виннице — «Карточка винничанина». После прикладывания карточки к валидатору система фиксирует поездку, но оплата с пассажира не взимается.

В некоторых городах количество бесплатных поездок ограничивают. Чаще всего устанавливается лимит — около 60 поездок в месяц. После его исчерпания пенсионеру нужно оплачивать проезд на общих условиях.

Отдельно отмечается, что отсутствие пенсионного удостоверения может стать основанием для требования оплатить проезд. В случае отказа перевозчик имеет право применить штраф. Подтвердить статус можно как бумажным документом, так и электронным в приложении «Дія».

В каком транспорте пенсионерам придется платить

В то же время есть виды транспорта, где льгота не действует или имеет ограничения. В частности, это касается метрополитена. В Киеве, Харькове и Днепре проезд в метро для пенсионеров является платным. В столице бесплатно воспользоваться подземкой можно только при наличии «Карточки киевлянина». Для жителей других городов или тех, кто не оформил карточку, проезд является платным.

Также льготы не распространяются на междугородний транспорт — автобусы и поезда дальнего следования. В этих случаях пенсионеры должны покупать билеты по полной стоимости, если не относятся к другим льготным категориям.

Отдельная ситуация с маршрутными такси. Они относятся к частным перевозчикам и не входят в систему городского общественного транспорта. Поэтому условия перевозки определяют органы местного самоуправления. В некоторых городах льготы для пенсионеров в маршрутках не предусмотрены вообще, в других — действуют ограничения, в частности по количеству пассажиров, которые могут ехать бесплатно одновременно.

