Бесплатный проезд для пенсионеров: на какой транспорт не будет действовать льгота в 2026 году

Льготы на проезд для пенсионеров

Граждане Украины, вышедшие на заслуженный отдых, имеют право на определенные транспортные льготы, а именно бесплатный проезд. Однако важно понимать, что возможность бесплатной поездки зависит от вида транспорта и местных правил. Согласно постановлению Кабинета министров №354, за некоторые поездки придется платить полную стоимость билета.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

На общегосударственном уровне право на бесплатный проезд при наличии пенсионного удостоверения распространяется на следующие виды сообщения:

Коммунальный наземный транспорт — городские троллейбусы, трамваи и автобусы, принадлежащие местным громадам.

Пригородное железнодорожное сообщение. Пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться электричками.

Особенности проезда в маршрутках

Ситуация с частными перевозчиками (маршрутными такси) более сложная. Поскольку это не государственный транспорт, решение о льготах принимается органами местного самоуправления. Обычно в салоне маршрутки должна быть размещена информация о том, обслуживает ли она льготные категории. Если такой информации нет, следует уточнить это на сайте вашего городского или сельского совета.

Когда пенсионерам за проезд придется платить

Льготы для пенсионеров по возрасту не действуют в следующих случаях:

Метрополитен. По общему правилу проезд в метро платный, хотя некоторые города (например, Киев) могут предоставлять право на бесплатный проезд владельцам специальных карт горожанина.

Междугородные поездки. Бесплатный проезд не распространяется на автобусы междугороднего сообщения и пассажирские поезда дальнего следования.

Частные услуги такси. Поскольку это коммерческие услуги, льготы на них не распространяются.

Для реализации своего права всегда нужно иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения. Во многих городах в 2026 году льгота становится доступной только после валидации электронного билета, поэтому советуем заранее оформить соответствующую транспортную карточку в вашем населенном пункте.