Беспрецедентные инновации вне привычного опыта. В Украине стартуют продажи iPhone 14

7 сентября внимание всего мира было приковано к новостям от Apple: компания представила новую линейку iPhone.

Где и по какой цене купить?

С 19 по 25 сентября, в официальных точках продаж будут действовать спецальные условия на покупку iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14. Купить новый iPhone 14 Pro можно в трейд-ин от 21 490грн с рассрочкой от 2149грн/мес на 10 платежей.

Поскольку в официальные реселлеры на старте продаж поступает ограниченное количество товара, чтобы купить желаемую модель в определенном цвете и объеме памяти рекомендуем сделать покупку-мечту уже сегодня:

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Что именно так увлекает нас с вами в iPhone 14 Pro?

Новый «Dynamic Island», инновационная 48-мегапиксельная камера для невероятной детализации ваших фото. Профессиональная видеосъемка. Яркий крепкий дисплей с новыми функциями – все это про iPhone 14 Pro.

Еще более профессиональная камера

Apple представляет совершенно новую 48-мегапиксельную основную камеру и поднимает планку возможностей, обеспечивая 4х кратное разрешение для невероятной детализации любого кадра. Камера легко адаптируется к тому, что и в каких условиях вы снимаете, собирая в четыре раза больше света и создавая впечатляющие фотографии даже в условиях с недостаточным освещением. Таким образом, вы можете кадрировать свои фотографии, сохраняя невероятное разрешение.

Новая фронтальная камера TrueDepth с автофокусом и большей диафрагмой в iPhone 14 Pro обеспечивает до двух раз лучшие фотографии при слабом освещении. Чтобы сделать самые четкие, самые яркие ваши селфи – индивидуальные или групповые фото.

Самое качественное видео в смартфоне

Кинематографический режим теперь снимает в 4K HDR со скоростью 24 кадра в секунду – это стандарт киноиндустрии. И вы можете даже редактировать эффект глубины после съемки. Независимо от того, снимаете ли вы с внедорожника или бежите рядом, попробуйте режим Action для плавной съемки с рук – ни один дополнительный фиксатор не требуется.

Экран – всегда наготове

Теперь ваш экран блокировки всегда виден, поэтому вам даже не нужно прикасаться к нему, чтобы быть в курсе всего происходящего. А когда iPhone перевернут лицевой стороной вниз или лежит в кармане, экран темнеет, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Даже в самые яркие солнечные дни новый дисплей Super Retina XDR теперь достигает пика яркости до 2000 нит – что вдвое больше, чем раньше, и это самая высокая пиковая яркость среди всех смартфонов. Так что не будет никаких проблем с тем, чтобы прочитать текст, сидя на пляже. А технология ProMotion позволяет изменять частоту обновления плавно и интеллектуально – именно тогда, когда вам нужна исключительная графическая производительность или экономия энергии.

Абсолютно новая функция Dynamic Island на iPhone 14 Pro и Pro Max – одно из самых больших изменений в топовых смартфонах Apple в этом году. Вместо "челки" появился интерактивный "Динамический остров". Он воспроизводит музыку, спортивные результаты, FaceTime и многое другое – и все это не отвлекает вас от того, чем вы занимаетесь.

Безусловный выбор

Даже имея большое количество новых возможностей, iPhone 14 Pro обеспечивает удивительное время автономной работы в течение всего дня. А за всеми его потрясающими функциями стоит A16 Bionic – лучший чип для смартфонов. iPhone 14 Pro представлен в четырех цветах: глубокий пурпурный, золотой, серебряный и космический черный.