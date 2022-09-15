Без чего невозможно получить пенсию: ПФУ о требованиях к банковским счетам для зачисления пенсий

Пенсионеры могут перейти на получение пенсий через банк. Но для этого, как неоднократно рассказывали в Пенсионном фонде Украины, в банке нужно открыть счет, который должен отвечать определенным требованиям.

Какой должен быть счет, напомнили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, ссылаясь на соответствующую инструкцию Нацбанка:

Счет должен быть открыт для зачисления пенсионных выплат.

Кроме того, счет должен быть активным.

При подаче заявления на начисление пенсии нужно указывать номер счета в международном формате IBAN. Он состоит из 29 букв и цифр, узнать его можно в мобильном приложении банка или в отделениях финучреждения

Чтобы перевести выплаты в банк, нужно подать заявление, придя в отделение Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через вебпортал электронных услуг.

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