Без дорог, автобусов и подготовки к зиме: Минфин сообщил о 46 млрд грн непрофинансированных расходов

Почему госбюджет теряет налоги и останется без финансирования / © ТСН

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За 9 месяцев 2026 года в государственный бюджет не поступило 50 млрд грн запланированных доходов. Из них 32 млрд грн было недополучено в августе-сентябре.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде.

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Минфин ожидает, что по итогам этого года бюджет недополучит около 70 млрд грн налоговых платежей. Среди причин он назвал обстрелы бизнеса, уничтожение складов и заводов, особенно металлургии, блокирование морских маршрутов, снижение покупательной способности потребителей.

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«Трудно ожидать, что уничтоженный бизнес будет платить налоги в том объеме, который был запланирован», — заявил министр финансов.

По словам Марченко, сейчас на казначейском счете — 46 миллиардов гривен непрофинансированных платежей. В частности, не профинансированы расходы по ремонту дорог и жилья, приобретению школьных автобусов и подготовке к зиме.

Напомним, Украина в 2027 году планирует потратить на 1,6 трлн грн больше, чем сможет собрать в государственный бюджет.

Также мы писали, что Украина входит в зиму с острым дефицитом средств на оборону: речь идет о $27 млрд.

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Выступая в Верховной Раде 1 сентября, премьер Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

В государственном бюджете Украины не хватает почти триллиона гривен даже на нынешние выплаты военнослужащим.

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