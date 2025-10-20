Без крупного бизнеса и кадров Украина не возродит промышленность: выводы КМЭФ

Реклама

К такому выводу пришли участники Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Так, руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время панели Make Ukraine Industrial Again подчеркнул: украинскому бизнесу придется самостоятельно бороться за свое место на европейском рынке. Для успеха ему понадобится поддержка стратегических отраслей промышленности со стороны властей, а также готовность бизнеса к партнерству с государством.

Сейчас, по словам Водовиза, предприятия Метинвеста работают в условиях обстрелов и обесточений, поэтому главной задачей является сохранение производства. «Из 110 тысяч работников у нас осталось 50 тысяч. Мы потеряли половину бизнеса, а другую половину продолжают разрушать. Однако даже сегодня мы являемся экспортером №1 в Украине. Это значит, что экономика сократилась вдвое», – сказал он.

Водовиз подчеркнул, что Украине необходима глобальная индустриальная политика, которая будет предусматривать реализацию масштабных проектов вроде практик США и Германии. "Такие проекты привлекают смежные отрасли и позволяют эффективно использовать конкурентные преимущества страны", - добавил он.

В свою очередь, народный депутат Дмитрий Кисилевский, координатор политики «Сделано в Украине», поддержал позицию о ключевой роли крупного бизнеса. Политика государства на 60% ориентирована на малый и средний бизнес. Это проблема. Украина не может существовать без большого бизнеса. Нам нужно выращивать национальных чемпионов, как это делает Германия из Siemens», – отметил он.

Среди главных вызовов промышленности Водовиз назвал ограниченный доступ к финансированию, нехватку кадров и непредсказуемую тарифную политику. В частности, он обратил внимание, что средства программы Ukraine Facility на $8 млрд остаются недоступными для украинских компаний.

Отдельно Водовиз предупредил о рисках дефолтов в 2026 году из-за невозможности выплаты основной суммы по облигациям. «Должны найти решение, которое позволит бизнесу развиваться даже в военное время», — подчеркнул он.

Кадровый дефицит, по словам Водовиза, является еще одним критическим фактором. «По разрешению правительства выезжать мужчинам от 18 до 22 лет мы теряем по 160 человек в день. Это будущие инженеры и менеджеры. Без людей большие проекты не запустить», – заявил он.

Водовиз призвал правительство определить перечень критически важных предприятий и обеспечить их право на бронирование работников, а также создать программу возвращения украинцев после войны.

Киевский международный экономический форум — одно из главных экономических событий года, собравшее около 90 экспертов из восьми стран, среди них представители власти, бизнеса и научных институций.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 60 миллиардов гривен. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн – в поддержку ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».