Деньги

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Украинские пенсионеры, постоянно проживающие за границей, рискуют остаться без выплат, если вовремя не подтвердят, что они живы. Для этого необходимо подать специальное заявление в Пенсионный фонд. В то же время, такое требование действует не во всех странах, а сроки подачи документов отличаются.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Украинцы, которые выехали на постоянное проживание в страны, с которыми Украина имеет международные договоры о пенсионном или социальном обеспечении, могут получать украинскую пенсию по месту жительства.

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Средства переводят ежеквартально на личные банковские счета пенсионеров в стране проживания или через соответствующие государственные органы.

Однако для продления выплат от первого квартала нового года в отдельных случаях необходимо ежегодно подтверждать, что получатель пенсии жив.

Кому нужно подать документ до 31 декабря

Украинцы, постоянно проживающие в Испании, Португалии, Словакии и Чехии и получающие украинскую пенсию на банковский счет, должны ежегодно посылать в Пенсионный фонд заявление «Подтверждение о нахождении человека в живых».

Сделать это нужно не позже 31 декабря.

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Документ должен быть заполнен и официально удостоверен уполномоченным должностным лицом украинского посольства или консульства. После этого его необходимо отправить в ПФУ по почте.

Что делать пенсионерам в Польше и Болгарии

Для украинцев, постоянно проживающих в Польше и получающих пенсию в соответствии с двусторонним соглашением, действует отдельный порядок.

Заверенное заявление о подтверждении пребывания в живых необходимо послать в Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Адрес: 79016, г. Львов, ул. Митрополита Андрея, 10

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Удостоверить документ можно в польском Управлении социального страхования (ZUS), нотариусе или в украинском посольстве или консульстве.

В то же время, пенсионерам в Болгарии документ нужно присылать ежегодно именно в ноябре.

Для этого предусмотрен специальный формуляр УКР/БГ 5 — «Свидетельство о том, что правоспособное лицо живое».

Его можно удостоверить в территориальном подразделении Национального института страхования Болгарии или у нотариуса по месту жительства. После этого формуляр присылают по почте в Пенсионный фонд Украины.

В каких странах подтверждать личность не нужно

В то же время, не всем украинским пенсионерам за рубежом необходимо самостоятельно направлять такие документы.

В частности, в Эстонии, Латвии и Литве украинские пенсии выплачиваются через уполномоченные органы этих государств. Поэтому подавать в ПФУ отдельное заявление о пребывании в живых не нужно.

Аналогичный порядок действует для украинских пенсионеров, постоянно проживающих в Азербайджане, Молдове и Грузии.

В этих странах контроль за выплатами осуществляют государственные учреждения.

Таким образом, необходимость ежегодного подтверждения зависит от страны и условий международного договора. Если для пенсионера предусмотрено такое требование, неподача документа может привести к прекращению перевода пенсии с нового года.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

В Украине пенсионер, имеющий право на несколько видов пенсий, может выбрать только одну выплату. В то же время, закон предусматривает исключения, когда пенсию разрешено совмещать с социальной помощью или получать средства из разных пенсионных систем.

Также в декабре 2026 года часть украинских пенсионеров может получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере от 908 до 1038 гривен. Такую доплату за особые заслуги перед Украиной назначает Пенсионный фонд многодетным родителям, воспитавшим по меньшей мере пятерых детей.

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