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Без одного документа пенсия может не прийти уже в январе: кого из украинцев это касается
Часть украинских пенсионеров за границей рискует остаться без выплат уже с начала 2027 года. Причина — отсутствие одного документа, который нужно подавать каждый год.
Украинские пенсионеры, постоянно проживающие за границей, рискуют остаться без выплат, если вовремя не подтвердят, что они живы. Для этого необходимо подать специальное заявление в Пенсионный фонд. В то же время, такое требование действует не во всех странах, а сроки подачи документов отличаются.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Украинцы, которые выехали на постоянное проживание в страны, с которыми Украина имеет международные договоры о пенсионном или социальном обеспечении, могут получать украинскую пенсию по месту жительства.
Средства переводят ежеквартально на личные банковские счета пенсионеров в стране проживания или через соответствующие государственные органы.
Однако для продления выплат от первого квартала нового года в отдельных случаях необходимо ежегодно подтверждать, что получатель пенсии жив.
Кому нужно подать документ до 31 декабря
Украинцы, постоянно проживающие в Испании, Португалии, Словакии и Чехии и получающие украинскую пенсию на банковский счет, должны ежегодно посылать в Пенсионный фонд заявление «Подтверждение о нахождении человека в живых».
Сделать это нужно не позже 31 декабря.
Документ должен быть заполнен и официально удостоверен уполномоченным должностным лицом украинского посольства или консульства. После этого его необходимо отправить в ПФУ по почте.
Что делать пенсионерам в Польше и Болгарии
Для украинцев, постоянно проживающих в Польше и получающих пенсию в соответствии с двусторонним соглашением, действует отдельный порядок.
Заверенное заявление о подтверждении пребывания в живых необходимо послать в Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области.
Адрес: 79016, г. Львов, ул. Митрополита Андрея, 10
Удостоверить документ можно в польском Управлении социального страхования (ZUS), нотариусе или в украинском посольстве или консульстве.
В то же время, пенсионерам в Болгарии документ нужно присылать ежегодно именно в ноябре.
Для этого предусмотрен специальный формуляр УКР/БГ 5 — «Свидетельство о том, что правоспособное лицо живое».
Его можно удостоверить в территориальном подразделении Национального института страхования Болгарии или у нотариуса по месту жительства. После этого формуляр присылают по почте в Пенсионный фонд Украины.
В каких странах подтверждать личность не нужно
В то же время, не всем украинским пенсионерам за рубежом необходимо самостоятельно направлять такие документы.
В частности, в Эстонии, Латвии и Литве украинские пенсии выплачиваются через уполномоченные органы этих государств. Поэтому подавать в ПФУ отдельное заявление о пребывании в живых не нужно.
Аналогичный порядок действует для украинских пенсионеров, постоянно проживающих в Азербайджане, Молдове и Грузии.
В этих странах контроль за выплатами осуществляют государственные учреждения.
Таким образом, необходимость ежегодного подтверждения зависит от страны и условий международного договора. Если для пенсионера предусмотрено такое требование, неподача документа может привести к прекращению перевода пенсии с нового года.
Пенсии в Украине 2026 — последние новости
В Украине пенсионер, имеющий право на несколько видов пенсий, может выбрать только одну выплату. В то же время, закон предусматривает исключения, когда пенсию разрешено совмещать с социальной помощью или получать средства из разных пенсионных систем.
Также в декабре 2026 года часть украинских пенсионеров может получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере от 908 до 1038 гривен. Такую доплату за особые заслуги перед Украиной назначает Пенсионный фонд многодетным родителям, воспитавшим по меньшей мере пятерых детей.