Без яблок, слив и других фруктов: фермер предупредила о возможном уничтожении части урожая

Без яблок, слив и других фруктов: фермер предупредила о возможном уничтожении части урожая

Часть урожая черешни, яблок и винограда могут уничтожить.

В Украине в этом году часть урожая черешни и других фруктовых и бахчевых культур могут уничтожить в результате ряда причин.

Об этом рассказала фермер, орендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцькая в комментарии "Обозревателю".

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Так, по ее данным, в Украине черешню продают с почти 100% -наценкой. Фермер, который вырастил ее, получает лишь 15% от розничной цены.

"Малые предприниматели бусиками везут ее на Киев, перепродают через два-три рук, и она доходит до потребителя уже с сумасшедшими наценками. Мы вкладываем 30 гривен в килограмм черешни, и из них большая половина — это вложения, доходность 25-30%. А посредники имеют такую же сумму, не вкладывая ни во что. Меня это возмущает", — пояснила она.

В то же время, она вспомнила, что часть урожая черешни уничтожили дожди и заявила, что ситуация может повториться и с другими сезонными сельскохозяйственными продуктами, например, яблоками, сливами и виноградом.

"То же самое будет происходить и с яблоками, и с виноградом, и со сливой, и с другими фруктами, которые выращиваются у нас в Украине и которые могут быть реализованы в Украине. Те же бахчевые культуры, дыни, арбузы", — предупредила Галина Дрюцькая.

Ранее сообщалось, что на украинских рынках и в магазинах на 22% выросли цены на лук.

Напомним, старт сезона голубики в этом году задержался на 10-14 дней по сравнению с предыдущим, но начался с более низких цен, чем в прошлом году.

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Мелитопольские фермеры уничтожают урожай черешни: что случилось

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