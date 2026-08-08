Бежать ли в обменники: что будет с долларом и евро в августе 2026-го

Курс валют / © УНИАН

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В середине августа на курс валют могут повлиять ситуация на топливном рынке, мировые цены на нефть и риски безопасности. В то же время, НБУ сможет контролировать ситуацию на валютном рынке.

О рисках для доллара и евро рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».

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По его словам, главным источником напряжения для валютного рынка может стать топливный сектор, ведь мировые цены на нефть остаются непредсказуемыми.

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В то же время, отмечает Лесовой, спрос на валюту будет превышать предложение. В свою очередь НБУ будет компенсировать дефицит валюты благодаря интервенциям.

''Режим ''управляемой гибкости'' будет оставаться основным механизмом, не позволяющим ситуативному росту спроса превратиться в неконтролируемый курсовой бег. Благодаря валютным интервенциям НБУ способен сглаживать резкие колебания и поддерживать необходимый баланс'', — подчеркнул эксперт.

Дополнительным вызовом для валютного рынка может быть еще и сокращение экспорта из-за российских атак на торговые суда. Меньший экспорт, объяснил он, означает меньший приток валютной выручки в страну.

Курс валют — прогноз

В течение следующей недели, 10-16 августа, валютный рынок будет оставаться контролируемым.

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Ожидаемые курсовые границы:

межбанк: 44,5-45 грн. за доллар и 51-51,7 грн. за евро;

наличный рынок: 44,6-45 грн. за доллар и 51-51,7 грн. за евро.

''Информационные волны могут накатываться одна за другой, однако валютный рынок, вероятнее всего, останется у своих нынешних ''берегов''', — прогнозирует Лесной.

Или скупать валюту

Банкир отмечает, что осенью традиционно усиливаются опасения по поводу возможного наступления РФ, сложной зимы или резкого падения гривны. В то же время за более четырех лет полномасштабной войны ни один из этих факторов не вызвал валютного коллапса.

''Часть людей может решить купить доллары или евро ''впрок'', соглашаясь на явно завышенный курс продажи. Однако признаков мощного ажиотажного спроса пока нет», — говорит Лесовой.

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Он добавил, что благодаря политике НБУ наличный курс будет оставаться близким к межбанковскому, поэтому появление двух разных валютных рынков не ожидается.

Напомним, эксперты отмечают, что курс валют в Украине снова штормит: к концу июля стоимость доллара и евро быстро пошла вверх. В частности, на наличном рынке курс продажи доллара превысил 45 грн, а евро следует к отметке 52 грн.

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