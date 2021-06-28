"Бежать заставили русские, а не украинцы": хавбек сборной Швеции рассказал об отъезде из Крыма в 2014 году

"Бежать заставили русские, а не украинцы": хавбек сборной Швеции рассказал об отъезде из Крыма в 2014 году

Футболист вспомнил, как покидал полуостров.

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон рассказал, как он покидал Крым в 2014-м году во время его аннексии Россией. Тогда футболист выступал за симферопольскую "Таврию".

"Бежать меня заставили скорее русские, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинцах, игроках и бывшем клубе.

Есть много вопросов об этом. Это было волнительное время. Была напряженная ситуация, даже несмотря на то, что угрозы не было ни в отношении меня, жены или родственников. Немного волновались, нервничали, но нам удалось выбраться оттуда до того, как большинство аэропортов закрыли", - сказал Свенссон.

Также швед высказался о сборной Украины, против которой его команда сыграет в 1/8 финала Евро-2020.

"Сборная Украины - очень хорошая команда очень высокого уровня. Наши команды хотят контролировать мяч, очень упорно борются друг за друга. Вероятно, этим мы похожи. Но мы будем верны игровому плану. Очень уважаем сборную Украины", - цитирует Свенссона GP.se.

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт подробно освещает ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Евро-2020: украинские футболисты впервые в своей истории сыграют в 1/8 финала

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