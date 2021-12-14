"Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет": Зеленский — об угрозе "Северного потока-2"

Президент называет проект "рычагом давления РФ".

Ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" подорвет безопасность востока и центра Европы.

Такое мнение президент Зеленский высказал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщил Офис президента.

Зеленский считает, что запуск российского проекта "чрезвычайно дестабилизационный для нашего региона".

"Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что будет означать конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, не стоит увязывать ситуацию с газопроводом с политикой России в отношении Украины. Мол, "да Евросоюз только навредит самому себе", а потому этот проект "не нужно использовать как давление на Москву".

В свою очередь глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Также политика подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.

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