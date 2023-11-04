Безработица и нехватка кадров: в НБУ рассказали, как меняется рынок труда в Украине

Экономическая активность в Украине постепенно увеличивается, что сказывается на уровне занятости среди украинцев. Однако признаки кризиса на рынке труда, возникшего из-за полномасштабной агрессии РФ, будут сохраняться, по меньшей мере, до 2024 года.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете.

Спрос на работников увеличивается еще весной, но сейчас связан, в основном, с сезонными факторами. В то же время, восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, что отражает изменения в структуре экономики.

"Увеличивается количество предприятий, которые испытывают дефицит квалифицированных работников, хотя оценки отличаются по видам деятельности — чаще указывают на проблему строительные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности. Эти тенденции свидетельствуют о значительных структурных дисбалансах на рынке труда", — отмечают в НБУ.

Рост спроса на рабочую силу сказался на постепенном улучшении занятости украинцев, о чем свидетельствовали опросы домохозяйств и оценки по их результатам.

В то же время, предприятия, как отмечают в Нацбанке, в течение 2023 года либо не изменяли численность работников (51% респондентов), либо даже их сокращали (35% респондентов, в среднем на 6%).

Снижается и количество резюме на специализированных сайтах по поиску работы. Причины: ограниченное предложение из-за миграции и мобилизации, а также постепенного роста уровня занятости населения.

Как свидетельствуют данные Национального банка, уровень безработицы сокращается. Но все же безработица остается существенно выше, чем до полномасштабного вторжения, хотя численность неактивного населения продолжает увеличиваться — почти 45% в июне и сентябре по сравнению с менее чем 40% в марте и конце 2022 года.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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