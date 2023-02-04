Безработица в Украине: в НБУ рассказали, когда улучшится ситуация на рынке труда

В 2023 году НБУ прогнозирует сохранение безработицы на уровне почти 26%.

Об этом говорится в отчете регулятора.

В течение года безработица будет оставаться на высоком уровне (около 26%). В дальнейшем она будет снижаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%.

"Безработица будет оставаться выше своего естественного уровня, учитывая, что процесс восстановления производственных мощностей и логистических путей потребует немало времени", — сообщили в НБУ.

В то же время прогнозируется, что зарплаты будут расти медленно из-за значительной инфляции, в том числе в 2023 году на 3,3%, а в последующие два года еще на 6,5% и 4,3% соответственно.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 млн человек.

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