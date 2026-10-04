Безработным в Украине могут платить почти вдвое больше: что нужно сделать

Выплаты

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Украинцы, потерявшие работу, могут получать пособие по безработице только в течение ограниченного времени. 2026 максимальная выплата составляет 8 647 гривен в месяц и начисляется до 90 дней.

Об этом пишут Новости.LIVE.

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В то же время, через службу занятости можно получать и большие суммы — например, за участие в общественно полезных работах, а также воспользоваться грантами или ваучерами на обучение.

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Как получать более 8 647 гривен

Один из вариантов – присоединиться к «Армии восстановления». Речь идет об общественно полезных работах, к которым служба занятости привлекает временно остающихся без постоянной работы людей.

В 2026 году за такую работу платят не менее 12 970,50 гривен в месяц. В прифронтовых районах, а также для ветеранов выплата может достигать 17 294 гривен.

Период такой работы также засчитывается в страховой стаж.

Что делать, если насчитали только минимальную помощь

Иногда человек со страховым стажем получает только минимальную выплату – 3 900 гривен. Такое может произойти, если при оформлении через «Дію» в государственных реестрах нет полной информации о зарплате или стаже.

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Если за последний год человек имеет не менее семи месяцев страхового стажа, он может обратиться в центр занятости и подтвердить отсутствующие данные.

Для этого может потребоваться справка о зарплате, трудовая книжка или документы об образовании. После уточнения информации выплата может быть пересчитана с учетом предыдущего официального дохода, однако не выше 8 647 гривен в месяц.

Гранты и обучение

Еще один вариант – программа «Собственное дело». На открытие или развитие бизнеса можно получить микрогрант от 50000 до 250000 гривен.

Для ветеранов и членов их семей предусмотрены гранты до 1 миллиона гривен. Одним из условий программы является создание рабочих мест.

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Кроме того, служба занятости выдает ваучеры на обучение. В 2026 году их стоимость может составлять 30 280 гривен. Средства можно использовать для получения новой профессии или повышения квалификации.

Из-за чего можно потерять выплаты

При получении помощи необходимо поддерживать связь с карьерным советником и приходить в определенные дни. Пропуски без уважительной причины могут повлиять на выплаты.

Также необходимо сообщать службу занятости о трудоустройстве, открытии ФЛП или других изменениях, влияющих на статус безработного.

Если выяснится, что пособие получали без законных оснований, выплаченные средства придется вернуть.

Кто может получать повышенные пенсии

Ранее мы также писали, что отдельные категории украинцев могут получать повышенные пенсионные выплаты. В частности, неработающим людям с инвалидностью II или III группы при наличии необходимого страхового стажа пенсию по инвалидности могут назначить в размере 100% пенсии по возрасту.

Также части пенсионеров автоматически начисляют возрастные доплаты. В частности, украинцам от 70 до 74 лет предусмотрена прибавка в 300 грн.

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