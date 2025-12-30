Binance приостановила вывод средств на карты в Украине: как снять деньги

Binance / © pexels.com

Крупнейшая криптобиржа Binance с 29 декабря 2025 года изменила правила работы в Украине, временно приостановив прямой вывод средств на банковские карты VISA и MasterCard.

Об этом сообщил «Минфин».

Binance прислала украинским пользователям важное оповещение об изменениях в работе платформы. С 29 декабря компания обновила правила использования фиатных каналов и временно приостановила часть сервисов. Самым ощутимым нововведением стала пауза в прямом выводе средств на банковские карты.

Что стало недоступным с 29 декабря?

Вывод на карты: прямое зачисление средств на VISA/MasterCard временно отключено до отдельного уведомления.

Периодические покупки (Recurring Buy): автоматические регулярные покупки криптовалюты больше не выполняются.

Лимитные ордера на покупку за фиат: ранее созданные заявки были отменены.

Что продолжает работать?

Binance уверяет, что пополнение счета остается доступным почти без изменений. Пользователи и дальше могут:

пополнять баланс и покупать криптовалюту с помощью карт VISA/MasterCard (только входящие операции);

использовать Apple Pay и Google Pay для внесения средств;

осуществлять SWIFT-переводы как для пополнения счета, так и для вывода средств.

Какая ситуация с Zen.com?

Платежный сервис Zen.com, популярный для операций в евро, злотых и других валютах, остается среди доступных методов. При этом в сообщении указано, что его полноценное функционирование для депозитов и снятия средств ожидается с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым нужно срочно вывести деньги, придется воспользоваться SWIFT-переводами или альтернативными вариантами — например, P2P-торговлей, если она доступна в их регионе, ведь прямой вывод на карты сейчас заблокирован.

К слову, НБУ запустил круглосуточный сервис для отслеживания банковских переводов в системе электронных платежей (СЭП), что позволяет отправителям и получателям контролировать движение средств по реквизитам IBAN в реальном времени.