Binance приостановила вывод средств на карты в Украине: как снять деньги
Прямое зачисление средств на VISA/MasterCard временно отключено до отдельного уведомления.
Крупнейшая криптобиржа Binance с 29 декабря 2025 года изменила правила работы в Украине, временно приостановив прямой вывод средств на банковские карты VISA и MasterCard.
Об этом сообщил «Минфин».
Binance прислала украинским пользователям важное оповещение об изменениях в работе платформы. С 29 декабря компания обновила правила использования фиатных каналов и временно приостановила часть сервисов. Самым ощутимым нововведением стала пауза в прямом выводе средств на банковские карты.
Что стало недоступным с 29 декабря?
Вывод на карты: прямое зачисление средств на VISA/MasterCard временно отключено до отдельного уведомления.
Периодические покупки (Recurring Buy): автоматические регулярные покупки криптовалюты больше не выполняются.
Лимитные ордера на покупку за фиат: ранее созданные заявки были отменены.
Что продолжает работать?
Binance уверяет, что пополнение счета остается доступным почти без изменений. Пользователи и дальше могут:
пополнять баланс и покупать криптовалюту с помощью карт VISA/MasterCard (только входящие операции);
использовать Apple Pay и Google Pay для внесения средств;
осуществлять SWIFT-переводы как для пополнения счета, так и для вывода средств.
Какая ситуация с Zen.com?
Платежный сервис Zen.com, популярный для операций в евро, злотых и других валютах, остается среди доступных методов. При этом в сообщении указано, что его полноценное функционирование для депозитов и снятия средств ожидается с 6 января 2026 года.
Пользователям, которым нужно срочно вывести деньги, придется воспользоваться SWIFT-переводами или альтернативными вариантами — например, P2P-торговлей, если она доступна в их регионе, ведь прямой вывод на карты сейчас заблокирован.
