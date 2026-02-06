Биткоин обрушился: крипторынок потерял около 2 триллионов долларов

Биткоин снизился до самого низкого уровня за последние 16 месяцев / © pixabay.com

Биткоин резко подешевел, а его падение ускорилось на фоне ухудшения настроений рисковых активов — из-за высокой волатильности на рынке драгоценных металлов и масштабной распродажи акций технологических компаний.

Об этом пишет Reuters.

Самая большая в мире криптовалюта опускалась до $66 675,12 — самого низкого уровня с октября 2024 года, то есть за месяц до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, на которых он заявлял о намерении поддерживать криптоиндустрию. В последний раз биткоин терял 6,5% и торговался на уровне $67 817.

В целом, с момента пика в начале октября, когда капитализация мирового крипторинка достигла $4,379 трлн, он потерял около $2 трлн, свидетельствуют данные CoinGecko. Только за последний месяц было потеряно около $800 млрд.

Биткоин уже подешевел на 11% за неделю, а с начала года его падение составляет 23%. Эфир — вторая по капитализации криптовалюта — в четверг снизился более чем на 7%, до $1 973. За неделю эфир потерял почти 14%, а с начала года — около 34%.

«На настроения по криптовалюте повлияли недавние продажи драгоценных металлов и акций. К примеру, золото и серебро стали более волатильными из-за покупки с использованием кредитного плеча и спекулятивных потоков», — объяснили аналитики издания.

Аналитики также связывают ослабление рынка с выдвижением кандидатуры Кевина Орша на должность главы Федеральной резервной системы США, что может привести к сокращению баланса регулятора и уменьшению ликвидности.

Напомним, известный трейдер Питер Брандт спрогнозировал два кардинально разных сценария для биткоина на ближайшее время: либо стремительный взлет к новому историческому максимуму в $126 тысяч уже на этой неделе, либо глубокая коррекция до $50-60 тысяч. Такое заявление он сделал на фоне высокой волатильности рынка, вызванной недавним обвалом после объявления Дональдом Трампом 100% пошлины на китайские товары.