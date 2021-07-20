Биткоин обвалил мировой крипторынок на $100 млрд, опустившись ниже психологически важной отметки в $30 000

Падение криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках.
Впервые с 22 июня биткоин существенно потерял в цене, опустившись ниже психологической отметки $30 000. В результате другие цифровые монеты также подешевели.
Об этом сообщает CoinDesk.
Так, по состоянию на 9:30 (по киевскому времени) вторника, 20 июля, цена биткоина упала на 6,54% и достигла уровня $ 29 710 долларов.
Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до почти $557 млрд. Падение капитализации за сутки составило около $21 млрд.
В свою очередь CNBC проинформировал, что падение биткоина произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках. В понедельник для индекса Dow Jones Industrial Average был худший день с октября прошлого года.
"На мировых рынках состоялась широкая распродажа, рисковые активы снизились", — сказала Аннабель Хуанг, партнер фирмы по криптовалютным финансовым услугам Amber Group.
По словам руководителя отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno Виджая Аяра, падение биткоина ниже 30 000 долларов может быть началом движения курса к отметке между 22 000 до 24 000 долларов.
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