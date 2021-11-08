Биткоин поднялся на 4% и приблизился к своему абсолютному рекорду

Биткоин поднялся на 4% и приблизился к своему абсолютному рекорду

В последнее время многие государственные институты и банки разных стран заявляют о поддержке криптовалют.

В понедельник, 8 ноября, курс биткоина поднялся на 4% и сейчас составляет $66,170. Таким образом, биткоин приблизился к своему абсолютному рекорду $67,016.50, который был зафиксирован 20 октября.

Как сообщает Reuters.

Кроме того, другая криптовалюта, Ethereum, установила свой рекорд в размере $4,768.07. Курс Ethereum поднялся на около 59% с начала октября, в то время как биткоин зафиксировал рост на около 51%.

Такой рост финансисты связывают с инфляцией США. Эксперты отмечают, что шаткая позиция доллара привела к повышению привлекательности золота у более консервативных трейдеров, но вместе с тем возросла и популярность криптовалют.

Напомним:

Во второй половине дня 20 октября впервые в истории стоимость биткоина пересекла психологически важную отметку в 65 тысяч долларов. За сутки биткоин подорожал на 5%.

За сутки биткоин подорожал на 5%. По данным аналитиков, биткоин уже в декабре может упасть до $ 30 тысяч. Спад может произойти при условии, если стоимость криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. Но при реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $ 100 000.

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