Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре: правительство закупило уже 400 BTC

Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре: правительство закупило уже 400 BTC

Самая известная из криптовалют стала платежным средством в Сальвадоре наравне с долларом США.

Со вторника, 7 сентября, биткоин стал официальным средством платежа в Сальвадоре. Это первая страна мира, которая легализовала биткоины в качестве платежного средства.

Об этом сообщает Reuters.

Инициатива, возглавляемая молодым, харизматичным и популярным президентом Наибом Букеле, направленная на то, чтобы позволить сальвадорцам сэкономить 400 миллионов долларов, которые ежегодно тратятся на комиссии за денежные переводы, в основном отправленые из США.

Ранее президент подтвердил, что правительство Сальвадора приобрело первые 200 BTC. Покупка является частью нового фонда на $150 млн, утвержденного властями для обеспечения обмена биткоины и долларов. Позже он сообщил о дополнительной покупке 200 BTC.

El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin #BitcoinDay — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021

Сторонники этого эксперимента считают, что использование криптовалюты позволит гражданам страны сэкономить "миллиарды долларов" на комиссионных расходах, при переводах средств трудовых мигрантов из-за рубежа. В то же время критики предупреждают, что переход на криптовалюту может способствовать отмыванию денег.

Лишь за 2020 год денежные переводы в Сальвадор составляли почти 6 миллиардов долларов, или 23% его ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Опросы показывают, что сальвадорцы скептически относятся к использованию биткоинов и опасаются нестабильности криптовалюты, которая, по мнению критиков, может увеличить регуляторные и финансовые риски для финансовых учреждений. Однако некоторые жители настроены оптимистично.

"Это будет выгодно... У нас есть семья в Соединенных Штатах, и они могут отправлять деньги бесплатно, тогда как банки взимают плату за передачу денег из США в Сальвадор", — поделилась местная Рейна Изабель Агилар.

6 сентября Сальвадор купил свои первые 400 биткоинов, подняв курс криптовалюты на 1,49% — до $52 680. По состоянию на утро 7 сентября, криптовалюта стоит $52 594, свидетельствуют данные CoinDesk.

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