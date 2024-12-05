Биткоин установил новый исторический рекорд: какая стоимость валюты

Криптовалюта начала активно дорожать на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США.

Криптовалюта биткоин достигла исторического максимума в ночь на 5 декабря, превысив отметку в 100 тыс. дол. в ходе торгов на биржах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Биткоин пробивал отметку в 104 тыс. долл., свидетельствует данные биржи Binance.

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Криптовалюта начала активно расти в цене на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Все потому, что в ходе предвыборной кампании политик выражал поддержку цифровым активам.

Кроме того, стоимость биткоина начала дорожать после того, как Трамп избрал криптозащитника Пола Аткинса кандидатом на должность главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

К слову, Нацбанк Украины установил официальный курс валют на 5 декабря: доллар США потерял в цене.

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