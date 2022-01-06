Биткоин существенно "просел": причиной могут быть массовые протесты в Казахстане

Биткойн упал на 4,34%.

На фоне массовых протестов, охвативших почти всю территорию Казахстана, экономика страна стала ухудшаться. В частности, сообщается о падении акций и биткоинов.

Об этом сообщает портал BitMEX .

Отмечается, на фоне протестов существенно начали падать биткойны. Да, отключение от Интернета повлияло на майнеров.

Первая криптовалюта достигла минимума – 44 054 долларов. Биткойн упал на 4,34% с 48 689 долларов.

Известно, что фондовый индекс завершил торги в отрицательном положении. В то же время, американский внебиржевой рынок упал на 2,47% процента.

Аналитики BitMEX Research отмечают, что в августе страна вышла на второе место в мире по майнингу главного цифрового актива (процессу создания криптовалюты). Это произошло после того, как предприятия по добыче криптовалюты массово покинули Китай из-за полного запрета майнинга на территории страны.



Напомним, стычки в Казахстане произошли на фоне удорожания сжиженного газа. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. Правительство страны ушло в отставку. Токаев поручил ввести на полгода в республике государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель до уровня конца 2021 года.

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