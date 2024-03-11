Биткойн снова обновил исторический максимум, превысив отметку в $70 тысяч

Криптовалюта биткойна пока не показывает признаков замедления.
Биткойн в понедельник, 11 марта, показал новый рекордный максимум – достигнув уровня в 70 400 долларов.
Об этом пишет Reuters.
Рост наибольшей криптовалюты пока не показывает признаков замедления.
Так, согласно данным LSEG (Лондонской фондовой биржи – ред.), в начале европейских торгов он поднялся до 70 488,50 долларов.
Криптовалюта получила поддержку благодаря поступлению средств в новые спотовые биткойн-биржевые фонды, а также надеждам на то, что Федеральная резервная система США в скором времени снизит процентные ставки.
Напомним, в США задержали двух похитителей биткоинов: изъята криптовалюта на $3,6 млрд.
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