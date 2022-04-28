"Битва за урожай": из оккупированных территорий юга Украины россияне массово вывозят зерно

"Битва за урожай": из оккупированных территорий юга Украины россияне массово вывозят зерно

Оккупанты грабят сельскохозяйственные предприятия Мелитополя и намерены отбирать урожай у фермеров Херсонщины.

На сельскохозяйственных предприятиях временно оккупированного города Мелитополя в Запорожской области набирает обороты ограбление и вывоз имущества.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"В начале недели была зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону Крыма", — говорится в сообщении.

Оккупанты интересуются не только чужим урожаем, но и музейными ценностями.

В Запорожскую ОВА поступила информация о захвате Мелитопольского городского краеведческого музея. "Колаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, что было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", — отметили в сообщении.

Между тем, в Красноярском крае РФ местные депутаты решили наладить незаконные поставки с временно оккупированной части Херсонщины.

Как говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания Красноярского края, для этого зерно намерены принудительно изымать у фермеров.

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"Экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", — "аргументировали" свое решение красноярские депутаты.

Глава российского комитета по агрополитике Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" можно "успешно внедрить" в других регионах России.

"По достижении всех целей "военной операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль", — заявил он.

Напомним, с территории предприятия "Агротек-Инвест" в городе Мелитополе российские оккупанты похитили сельскохозяйственную технику и фирменные масла к ней. Общий ущерб, причиненный агрофирме, составил уже 1,5 млн евро.

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