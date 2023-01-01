"Битвы выиграют армии, а войны — экономики": Шмигаль рассказал об адаптации к военному времени

Глава украинского правительства заверил, что украинская экономика готова к новым вызовам во время войны.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что украинская экономика адаптировалась к условиям военного времени и по каждому направлению достигнуты конкретные результаты, которые должны приблизить победу.

Итоговую информацию за 2022 год глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

"В прошлом году государство и все украинцы заложили крепкий фундамент нашей победы", — отметил он.

Оборона Украины

В этом направлении достигнуты следующие результаты:

рекордное финансирование сектора безопасности – более 1,2 трлн грн ;

; действенный механизм помощи Украине – формат "Рамштайн" , в котором задействованы 50 государств;

, в котором задействованы государств; заявка на вступление в НАТО. Членство в Североатлантическом союзе является гарантией мира для следующих поколений.

“Украинская армия одна из самых боеспособных в Европе и мире. Каждый день делаем ее сильнее”, — заверил премьер.

Экономика

Во время войны были предприняты следующие меры для поддержки экономики:

сохранили управляемость экономическими и финансовыми процессами;

привлекли 31,2 млрд долларов поддержки от международных партнеров. В первую очередь это средства США, Евросоюза и МВФ. Из них 45% — гранты .

поддержки от международных партнеров. В первую очередь это средства США, Евросоюза и МВФ. Из них . 2/3 всех бюджетных средств – наш внутренний ресурс . Каждый, кто платил налоги, пошлины, покупал военные облигации, внес вклад в нашу победу;

всех бюджетных средств – наш . Каждый, кто платил налоги, пошлины, покупал военные облигации, внес вклад в нашу победу; усовершенствовали действующие и запустили новые программы поддержки бизнеса: льготные кредиты "5-7-9%" (72 млрд грн) , гранты єРобота (2,2 млрд грн) , портфельные гарантии (47 млрд грн) ;

, , ; отменили практически все проверки бизнеса , перевели на декларативный принцип большинство разрешений и лицензий, установили ставку единого налога на уровне 2% ;

, перевели на декларативный принцип большинство разрешений и лицензий, установили ; релоцировали на безопасные территории более 700 предприятий , сохранили тысячи рабочих мест;

, сохранили тысячи рабочих мест; помогли открыть доступ для украинских товаров на новые рынки: ЕС, Великобритания, Канада и Австралия отменили ввозные пошлины для наших экспортеров;

отменили ввозные пошлины для наших экспортеров; 80 млрд грн кредитных средств выдали аграриям . Помогли им посеять и собрать урожай — более 60 млн тонн ;

кредитных средств выдали . Помогли им посеять и собрать урожай — более ; благодаря "зерновой инициативе" экспортировали 15 млн тонн агропродукции , а через дунайские порты – еще 10 млн тонн ;

, а через дунайские порты – еще ; по сравнению с мартом, в 10 раз нарастили импорт топлива, что успокоило топливный кризис.

“Битвы выигрывают армии, а войны – экономики. Украинская экономика адаптировалась к условиям военного времени и готова к новым вызовам”, – утверждает Денис Шмигаль.

Энергетика

“Враг не оставит нас без света. Не только выстоим, но и сделаем нашу энергосистему более современной и надежной”, — пообещал премьер-министр, перечислив следующие результаты:

энергосистема выдержала десять больших атак и десятки меньших;

и десятки меньших; привлекли 1,5 млрд долларов для ее обновления. Каждый день в Украину прибывает новое оборудование и средства генерации;

для ее обновления. Каждый день в Украину прибывает новое оборудование и средства генерации; досрочно присоединились к европейскому энергообъединению ENTSO-E ;

; 14,5 млрд кубов газа и 1,5 млн тонн угля имели на старте отопительного сезона, есть возможности пополнения ресурса;

имели на старте отопительного сезона, есть возможности пополнения ресурса; создали более 11 тыс. "Пунктов несокрушимости" по всей Украине, сеть постоянно расширяется.

Евроинтеграция

Стать частью большой европейской семьи, по словам Дениса Шмыгаля, нужно не только Украине, это нужно всей Европе. Для этого были сделаны следующие шаги:

получили статус государства-кандидата на членство в ЕС;

на членство в ЕС; есть перспектива уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в Европейский Союз;

в Европейский Союз; получили пять так называемых "безвизов" с Евросоюзом : энергетический, транспортный, экономический, таможенный, цифровой.

Социальная политика

В условиях войны государство помогало гражданам, которым необходима социальная поддержка. В частности, для этого были предприняты следующие шаги:

государство выполнило все обязательства перед гражданами;

30 млрд грн выплатили по программе поддержка;

выплатили по программе поддержка; 11 млн пенсионеров получают пенсии, они проиндексированы – увеличены на 16% ;

получают пенсии, они проиндексированы – увеличены ; 53 млрд грн получили ВПЛ;

получили ВПЛ; тарифы на коммунальные услуги не повышались, а 2,5 млн семьям насчитывают жилищные субсидии.

"Государство помогает тем, кто в этом действительно нуждается, параллельно создавая условия для самореализации украинцев", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, в новом 2023 году правительство продолжит поддержку украинского аграрного сектора, показавшего свою эффективную работу с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

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