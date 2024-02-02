Бизнес Черниговщины страдаєт от блокирования налоговых накладных

Бизнес приграничной области, который собственными силами восстановился после российского нападения, отказался от релокайции и сохранил рабочие места, платит налоги и помогает ВСУ, оказался на грани остановки из-за действий ДПС в Черниговской области.

Со второго полугодия 2023 Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерной особенностью блокировки являются надуманные формальные причины, не соответствующие установленным нормам.

Представители предприятий разных отраслей, при поддержке Черниговской ОВА, обращались в Министерство экономики Украины, Финансовый комитет ВР, ГНС Украины и сообщали о давлении на бизнес со стороны нового руководства в лице и.о. начальника ГУ ГНС в Черниговской области Юрия Твердохлеба.

Константин Иванов, президент Черниговской ТПП: “В резульате оккупации Черниговщины 530 предприятий получили разрушения. На сегодня, согласно опросу Черниговской ОВА, 95% не планируют релокацию и восстанавливают производства за свой счет. Но, очевидно, новым руководством ГНС области намеренно наносится вред финансовому состоянию предприятий нашего региона путем вымывания оборотных средств”.

Андрей Костырко, руководитель ООО ”Эко соя продукт”: “Наше предприятие является производителем и экспортером кормов для животных. Налоговая не принимает нашу таблицу производителя, поэтому компания внесена в список рискованных. В пояснении читаем: "Цены на продукцию предприятия зависят от упитанности, возраста и типа животных...". На сегодняшний день в суде находятся 57 дел, 30 из них прошли вторую инстанцию, но реакции нет. Чтобы продолжать роботу, мы вынуждены открыть новое предприятие в другой области Украины”.

Валерий Кулич, глава наблюдательного совета ООО "Форсаж": “Когда безосновательно, по надуманным причинам, у предприятия изымают оборотные средства и поддалкивают к решению проблемы путем каких-то непонятных переговоров, то здесь уже речь о коррупционных рисках! Мы так работать точно не будем!”

Владимир Козырь, глава Черниговского областного объединения организаций работодателей: “17 декабря 2023 года решением Общественного совета при ДПС Черниговской области работу и.о. руководителя Черниговской ДПС было признано неудовлетворительной. Мы готовим обращение ппровести проверки правоохранительными органами служебной деятельности Юрия Твердохлеба. Надеемся, налоговик ответит за давление на предпринимателей и за ухудшение бизнеса-климата на Черниговщине.”

Украине необходима налоговая реформа с законодательным введением в Налоговый кодекс регулирования административных правонарушений правовой нормы и персональной служебной ответственности за неправомерные процедуры в отношении налогоплательщиков. Самоє время перейти от старой, нагруженной "человеческим фактором" модели администрирования налогов к реальной системе "экономики военного времени". Война экономик в нашей борьбе с врагом нуждается в упрощенной системе администрирования уплаты налогов с максимальной долей цифровых технологий.