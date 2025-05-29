«Бизнес должен воспитывать специалистов еще во время учебы в университете» — Метинвест Политехника

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По словам представителя Метинвеста Политехники, в условиях кадрового голода бизнес понимает, что техническое и STEAM-образование является фундаментом будущей конкурентоспособности Украины Сотрудничество бизнеса и государства в этой сфере может охватывать несколько направлений.

«Во-первых, бизнес должен активно входить в образовательную среду – от школ в университеты – и помогать передавать технологии и знания, формируя специалиста, готового к работе с первого дня», – сказал Моисеенко.

Он добавил, что компании также инвестируют в прикладную науку, ставят перед вузами реальные производственные задачи, привлекая студентов к их решению. По его словам, у Метинвеста Политехника уже есть примеры успешного взаимодействия в таком формате.

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Кроме того, современная модель образования предполагает создание учебного пространства непосредственно на производстве – лаборатории, стенды с оборудованием, тренинги и мастер-классы от практиков. Именно по такой модели работает Метинвест Политехника.

«У нас есть положительный опыт сотрудничества с государственными вузами. Студенты Метинвест Политехники, Днепровской политехники и Института геотехнической механики вместе учились на предприятии в формате лабораторных сессий и мастер-классов», – отметил Моисеенко.

По его словам, Метинвест и университет создают условия, поощряющие выпускников оставаться в стране и работать на предприятиях Группы. В частности, компания полностью или частично покрывает стоимость обучения, предоставляет дополнительные стипендии в образовательный грант, а также стипендию генерального директора для студентов, решающих реальные задачи бизнеса.

Также Метинвест компенсирует затраты на жилье для выпускников, начинающих карьеру на предприятиях компании в другом городе.

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«Философия университета – сократить путь от получения диплома до первого рабочего места», – подытожил Моисеенко.

Мероприятие собрало более 500 участников, среди которых представители правительства, бизнеса, образовательного сообщества, молодежи и лидеры мнений. Организатором конференции выступило Министерство образования и науки Украины при поддержке Офиса Президента. Партнером мероприятия стала Группа Метинвест.

Среди спикеров были вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская, первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров и председатель правления Украинской Ассоциации ФинТех и инновационных компаний Рости. Фото здесь