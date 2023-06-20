Бизнес и власть представят результаты первого национального исследования в сфере игровой зависимости 22 июня

В этом году компания Favbet выступила главным меценатом первого общеукраинского исследования игровой зависимости, проводимым общественным союзом «Центр ответственной игры» под эгидой Министерства здравоохранения Украины. Результаты исследования будут презентованы 22 июня.

Благодаря привлеченности Favbet, в период с февраля по май 2023 года социологам удалось опросить более 9000 игроков — их ответы стали основой для основательного исследования, результаты которого помогут государству и бизнесу выработать лучшие подходы к предотвращению и лечению лудомании, а также будут способствовать более ответственному отношению к развлечений среди самих игроков.

В 2020 году Украина сделала важный шаг к формированию цивилизованного рынка азартных развлечений по международному образцу. Государство легализовало деятельность казино и букмекеров, а также создало отраслевой надзорный орган — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Все это вывело азартную сферу из тени и одновременно актуализировало вопрос безопасности среди ценителей азарта, который до этого мало интересовал нелегальных операторов и оставался без внимания государственных органов.

Большое исследование Центра ответственной игры и Favbet должно разобраться в том, кто и как играет в азартные игры в Украине, а также создать портреты игроков для использования ряда полезных материалов и инструментов для всех заинтересованных сторон — бизнеса, государства, игроков и общества в общем.