Бизнес на хот-догах – легкий старт в кризис. Рекомендации от эксперта рынка

Можно ли использовать стагнацию в качестве возможности для развития бизнеса? В полной мере. Вспомним опыт небольшого кафе из Сиэтла (США), когда "черный понедельник" стал началом истории Starbucks.

И не первый раз война и экономический кризис склоняют на рестарт тех, кто видит новые реалии рынка, слышит потребности клиентов и адаптирует, или строит с нуля собственное дело. Именно для таких предпринимателей стрит-фуд рынка компания Premier Food как лидер фуд-сервиса вместе с брендом Mr.Grill, продукция которого реализуется на 2000 АЗК и в 5000 кафе, кофейнях страны, подготовили специальное предложение для расширения собственного дела, и легкого старта бизнеса на хот-догах.

В начале марта, по данным системы учета Poster, только 38% кофеен, кафе и точек стрит-фуда смогли реанимировать работу в вернувшихся к жизни городах. Но сегодня эта цифра достигла более 70% заведений довоенного уровня. Упрощенная система регистрации и ведения ФЛП, налоговые каникулы и ряд изменений на законодательном уровне в регулировании работы малого и среднего бизнеса стали спасательным жилетом для предпринимателей.

Начал восстанавливаться спрос – уже в апреле оборот одной торговой точки стрит-фуда в среднем вырос на 30% по сравнению с началом войны. На это влиял ряд факторов: возвращение вынужденных переселенцев из-за границы, увеличение густоты населения в западных областях Украины и инфляция. Эти процессы изменили и потребительские предпочтения – украинцы массово переключаются на доступный и удобный перекус «на ходу». Каждый 5-й клиент стрит-фуда предпочитает хот-доги – это быстро, питательно и удобно. Более того, благодаря развитому рынку АЗК у украинцев сформировалась привычка заказывать комбо «кофе с хот-догом», поэтому по статистике каждый 4-й кофе в стрит-фуде продается с хот-догом.

Premier Food взял на себя ответственность делать все, чтобы предприниматели стрит-фуда получили возможность легко расширить бизнес и эффективно развивать собственное дело в сверхсложное время качественным и прибыльным продуктом. «Бизнес на хот-догах – это легко!» – главное сообщение компании на 2022-2023 год.

«15 лет назад мы добились успеха в бизнесе благодаря тому, что первыми привезли хот-доги на АЗК страны. Сегодня мы считаем необходимым помочь украинским предпринимателям развивать свой бизнес, масштабируясь за счет расширения ассортимента вместе с надежным партнером. Именно для этого мы разработали специальное предложение от Mr.Grill, для тех, кто разделяет наши главные принципы и ценности – предлагать клиентам только высококачественные продукты и быть готовым к победе вместе с нами, – рассказывает Виталий Войтович, основатель и CEO группы компаний Premier Food. – На сегодняшний день уже более 1000 партнеров начали сотрудничать нами во время войны! Это самый высокий показатель доверия к нам, которым мы искренне гордимся».

Для новых партнеров компания запустила специальное предложение START BOX – набор для начала бизнеса на хот-догах Mr.Grill. Он включает в себя все необходимое для приготовления первых 64-х хот-догов, которые обеспечат предпринимателю доход до 100%. В набор входят:

- 2 вида сосисок, среди которых молочная сосиска «Премьера» — хит продаж на АЗК, и колбаски,

- булочки для хот-догов,

- 3 вида соусов,

- упаковка – конверты для готовых хот-догов,

- инструкция по приготовлению хот-догов.

Партнеры компании имеют возможность приобрести гриль-оборудование по акционному предложению, бесплатно получить пакет рекламных и брендированных материалов, а так же продвижение торговой точки через социальные сети компании.

Заказать продукцию можно на сайте, через приложение Mr.Grill или позвонив менеджеру колл-центра. Доставка продукции осуществляется до 5 раз в неделю авто-рефрижераторами по всей Украине.

Сайт проекта: https://mrgrill.ua/start-business

Приложение Mr.Grill для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mr.grill.grill_app

Приложение Mr.Grill для iOS: https://apps.apple.com/app/id1499335222?fbclid=IwAR25372fg4xQu6SnG1mE7aaJHjXDZlQ4oKdn_E3WJqxOvg1-c6PZ8

*Стоимость START BOX от Mr.Grill фиксирована и составляет 1500 грн вместе с НДС.