Бизнес на украинской крови: какие бренды остались работать в России

Бизнес на украинской крови: какие бренды остались работать в России

Некоторые бренды, несмотря на войну РФ против Украины, продолжают работать в стране-агрессоре.

В России, несмотря на кровавую войну с Украиной, продолжают работать некоторые известные бренды.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В России продолжают работать следующие бренды:

Шведская косметическая компания Oriflame заявила, что остается у РФ, чтобы поддержать своих сотрудников.

заявила, что остается у РФ, чтобы поддержать своих сотрудников. Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin , не планирует выходить с рынка РФ, а увеличит объемы поставки и ассортимента.

, не планирует выходить с рынка РФ, а увеличит объемы поставки и ассортимента. Банк Raiffeisen тоже остается работать на территории агрессора.

тоже остается работать на территории агрессора. Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei и Xiaomi хоть вдвое и сократили количество отгружаемой в Россию продукции, но продолжают работать на территории РФ.

Напомним, список мировых брендов, идущих с российского рынка в результате войны РФ против Украины.

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