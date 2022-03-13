Бизнес на украинской крови: какие бренды остались работать в России

Некоторые бренды, несмотря на войну РФ против Украины, продолжают работать в стране-агрессоре.
В России, несмотря на кровавую войну с Украиной, продолжают работать некоторые известные бренды.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В России продолжают работать следующие бренды:
- Шведская косметическая компания Oriflame заявила, что остается у РФ, чтобы поддержать своих сотрудников.
- Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin, не планирует выходить с рынка РФ, а увеличит объемы поставки и ассортимента.
- Банк Raiffeisen тоже остается работать на территории агрессора.
- Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei и Xiaomi хоть вдвое и сократили количество отгружаемой в Россию продукции, но продолжают работать на территории РФ.
Напомним, список мировых брендов, идущих с российского рынка в результате войны РФ против Украины.
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