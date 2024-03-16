Бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений для выплаты дивидендов и кредитов, — опрос

Наиболее актуальными потребностями для бизнеса в контексте потенциального смягчения ограничений предприниматели определили выплату дивидендов нерезидентам и увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации (EBA) по итогам опроса среди представителей бизнеса.

"71% опрошенных компаний Ассоциации называют актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам. В частности, для 43% этот пункт чрезвычайно важен. При этом 47% среди тех компаний, для кого этот вопрос актуален, отмечают, что их потребность в осуществлении выплаты дивидендов может быть удовлетворена в случае установления ежеквартального лимита на осуществление таких операций до 500 тысяч евро", — говорится в нем

Также для половины компаний, принявших участие в опросе, вопрос выплаты ссуд является актуальным. Из них 26% оценивают эту потребность в объеме более 2 млн. евро ежеквартально. Столько же компаний оценивают потребность в выплате ссуд нерезидентам в объеме менее 100 тысяч евро, и 24% — в размере 100-500 тысяч евро в квартал.

При этом они отмечают необходимость предоставления возможности осуществлять оплату процентов по кредитам от нерезидентов, полученных до 24.02.2022. Речь идет о текущих процентах и процентах, накопленных за два года.

В то же время, заместитель директора EBA Светлана Михайловская отметила, что принятые в 2022-2023 годах послабления являются положительным шагом для будущих инвестиций в Украину, которые государство активно пытается привлечь для восстановления страны.

"Однако сейчас для реального сектора бизнеса чрезвычайно важно также получить возможность выполнять свои текущие обязательства перед нерезидентами по кредитам, полученным до введения режима военного положения, вызванного полномасштабным вторжением", — добавила она.

Михайловская подчеркнула, что этот фактор безусловно влияет на устойчивость и операционную деятельность компаний во время военного положения, а также на их международный кредитный рейтинг. Кроме того, это кумулятивно повлияет на стоимость капитала при привлечении новых инвестиций, чтобы запустить восстановление экономики Украины.

"Введение смягчений валютных ограничений действительно стимулирует увеличение поступления новых кредитных средств в Украину. Ведь выполнение заемных обязательств заемщиками-резидентами перед иностранными инвесторами способствует улучшению инвестиционной привлекательности Украины и позволяет привлечь больше средств на реализацию проектов восстановления", — отметила Михайловская.

Ранее исполнительный директор EBA Анна Деревянко заявляла, что валютные ограничения негативно влияют на восприятие Украины иностранными инвесторами.