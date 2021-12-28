Бизнес предчувствовал новые вызовы: каким стал 2021 год для рынка труда и какие тренды были основными

Эпидемия коронавируса заставила компании пересматривать форматы работы и организацию рабочего места сотрудников.

Сложный во многих планах 2020 год заставил работодателей войти в 2021год в мобилизованном состоянии. Бизнес предчувствовал новые вызовы, с которыми придется встретиться, поэтому подходил к работе в новых реалиях более сознательно и системно. Почти половина компаний (45%) уже в середине 2021 года утверждала, что им удалось справиться с испытаниями. Еще 15% отмечали, что наблюдали стабильную работу бизнеса, несмотря на сложные условия.

О том, каким стал 2021 год для рынка труда и какие тренды стали основными — говорится в исследовании кадрового портала grc.ua

Гибридный формат. Компании становятся более гибкими.

Эпидемия коронавируса заставила компании пересматривать форматы работы и организацию рабочего места сотрудников. Но если в прошлом году этот процесс носил хаотический характер, то в 2021 году бизнес массово внедряет гибридное рабочее пространство. Прогнозы по поводу того, что удаленный формат работы не будет эффективным, не оправдались. Компании столкнулись с тем, что сотрудники привыкли работать из дома и не спешат возвращаться в офисы. Согласно данным grc.ua, только 59% поисковиков согласны работать full-time в офисе. И это заставляет работодателей быть более гибкими и прислушиваться к своим работникам, чтобы привлекать и удерживать талантливых сотрудников. Рабочее место проходит процесс эволюции. От больших офисов с разными функциональными пространствами или отдельными кабинетами до персонализированного рабочего места или домашнего офиса. Время, потраченное на дорогу на работу, теперь воспринимается по-другому. В больших городах сотрудники чаще ищут работу рядом с домом, а компании предлагают для работников коворкинг-пространства в удобном расположении к месту жительства. Домашний офис и комфортная работа из дома становятся всераспространенным явлением. А гибридный формат является компромиссным вариантом между стремлением сотрудников работать в удобном для себя формате домашнего офиса и желанием работодателей вернуть работников в глазной формат.

Поддержание уровня вовлеченности сотрудников требует новых усилий и мер

Бесспорным минусом гибридного формата работы для компаний стало отстранение сотрудников от корпоративных процессов, ослабление социальных связей и сложность в разграничении личной жизни и работы. Для того чтобы удерживать уровень вовлеченности сотрудников, работающих в удаленном режиме, необходимы сознательные усилия.

Преуспевают те компании, которые формируют команды, адаптированные под удаленный режим работы. Институт общественного мнения Gallup Analytics (США) подсчитал, что правильно организованная дистанционная работа улучшает HR-брендинг и является результативной политикой привлечения талантов. Почти 54% офисных сотрудников предпочтут компанию, предложившую работу с гибким графиком и возможностью работать из дома.

Самым популярным инструментом для поддержки коммуникации и общения внутри компании, перешедшей на гибридный или полностью дистанционный формат работы, являются онлайн-конференции и встречи. Современные платформы для онлайн-конференц-связи позволяют подсчитывать уровень вовлеченности участников – активность, время пребывания во встрече и т.д.

Для повышения вовлеченности украинские компании внедряют well-being программы, еще больше диджитализируют процессы, налаживают внутренние корпоративные коммуникации, обучение и развитие сотрудников, адаптируют корпоративные правила работы под формат дистанционного труда.

Важной составляющей поддержания уровня привлеченности работников и их причастности к компании и команде в условиях удаленной работы является социально ответственная позиция бизнеса и привлечение сотрудников в социальные инициативы. Имеется в виду не только забота о сотрудниках, об их здоровье и благополучии. Работник, чтобы чувствовать связь с компанией и ассоциировать себя с ней, должен понимать, как может улучшить мир и жизнь будущих поколений за счет реализации социальных инициатив компании (цели устойчивого развития). Что может сделать для общества, людей на территории локации бизнеса.

Широкая география сотрудников

Remote, или удаленный формат работы, теперь не является привилегией только IT-специалистов. Раньше мы наблюдали внутреннюю релокацию с целью трудоустройства в больших городах, где обычно больше всего работы. Теперь, чтобы получить работу, например в столичной компании, не нужно переезжать в Киев. Глобальная тенденция рынка труда – широкая география рекрутинга в условиях отдаленной работы. Сотрудники могут работать из любой точки мира, если компания не требует постоянного пребывания в офисе. Это, с одной стороны, дает компаниям больший выбор талантливых соискателей. С другой стороны, у соискателей, претендующих на рабочее место в ведущих компаниях, возросла конкуренция.

Изменение ценностей

Баланс жизни/работа выходит на более высокую позицию в приоритетах работников. Получив возможность работать в удобном формате, в удобное время и в удобном месте, сотрудники стали ценить собственный психологический и физический комфорт. Это касается не только молодого поколения, которому присуще стремление во всем получать удовольствие. Старшее поколение тоже избавляется от страха менять место работы или профессию в поисках лучших условий. Большее значение сотрудники всех возрастов стали придавать смысл своей работе, корпоративной культуре и общей атмосфере в коллективе. Корпоративная культура и ценности занимают третье место при выборе компании как у молодежи, так и у старшего поколения.

Well-being программы

Пребывание в постоянном психологическом напряжении и стрессе из-за эпидемии коронавируса увеличило количество случаев эмоционального выгорания. Burnout, который и в коронавирусный период был распространенным явлением, стал пандемией на глобальном рынке труда. От депрессии и выгорания сегодня страдают 264 миллиона человек во всем мире. Для бизнеса очевидна зависимость доходности и успеваемости от ментального здоровья. Всемирная организация здоровья утверждает, что депрессии и тревожные нарушения приводят к снижению производительности труда, которое ежегодно обходится глобальной экономике в $1 трлн. С другой стороны, та же ВОЗ подсчитала, что если компания занимается здоровьем работников, то каждый доллар, вложенный в программы профилактики и лечения распространенных нарушений психического здоровья, возвращается повышением производительности труда на $4. А для стран с низким и средним уровнем доходов этот показатель повышается до $7 на каждый потраченный доллар.

Одним из основных трендов 2021 года было массовое внедрение и развитие программ заботы о психическом здоровье в украинских компаниях.

Дальнейшая диджитализация

Диджитализация в украинских компаниях происходит в течение определенного периода и не новый тренд. Но переход на новые форматы работы в условиях коронакризиса ускорил цифровую трансформацию проектов обучения, коммуникаций и управления персоналом. Корпоративные чат-боты, социальные сети, игровые приложения для обучения и коммуникации внутри компании становятся все более распространёнными в компаниях разных сфер. Внедрение цифровых технологий в HR-процессы решает ряд задач. В частности:

лишает рутины HR-специалистов

предоставляет возможность для удобного и оперативного сбора данных для people-аналитики

улучшает коммуникацию между сотрудниками и между сотрудником и компанией

меняет подходы к корпоративному обучению

оказывает положительное влияние на восприятие HR-бренда и повышает лояльность сотрудников.

Работа компаний по улучшению опыта сотрудника и кандидата

Одним из главных трендов HR-отрасли и в целом рынке труда 2021 года стало усиление действий и мероприятий по улучшению опыта сотрудника и кандидата. Если раньше компании большое внимание уделяли формированию и поддержанию клиентского опыта (customer experience – CX), то сегодня большее приоритетное значение приобрело продуктивный и положительный контакт между компанией и работником.

Empoyee experience (EX) как бизнес-функция решает задачи управления впечатлениями сотрудников от взаимодействия с компанией. Это стратегическая и тактическая работа над тем, что работники думают и ощущают на каждом этапе контакта с работодателем. Все больше украинских компаний отдают себе отчет, что сотрудник стал главным фокусом организации. Прочные и продуктивные отношения между компанией и работником гарантируют формирование долгосрочной лояльности и помогают удерживать лучших сотрудников.

Повышение квалификации и обновление знаний в условиях новой реальности

Мир быстро меняется, обновляются технологии, а знания становятся неактуальными. Внедрение инноваций, изменение технологий приобрели бешеные темпы. Компаниям, чтобы содержать необходимый уровень квалификации персонала теперь проще не искать новых готовых специалистов, а использовать внутренний ресурс. Проактивные специалисты, чувствуя динамичность перемен, тоже хотят учиться. В результате ведущие компании внедряют программы reskilling и upskilling – переобучение и приобретение работниками новых знаний и навыков.

Поэтому, подводя итоги 2021 года, можно утверждать, что рынок труда стремительно развивается. Чтобы удерживать позиции на рынке, сегодня недостаточно оперативно реагировать на изменения, стоит следить за трендами и внедрять инновационные подходы в HR-процессы заранее. Диджитализация и автоматизация и дальше будут усиливаться и изменять подходы к привычным процессам на всех уровнях. Компании должны больше прислушиваться к потребностям своих сотрудников, заботиться о них и быть более «человечными».

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