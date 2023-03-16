Бизнес сообщил, что выдача "упаковки малыша" заблокирована, и назвал причину

Вместо этого они предлагают "денежную компенсацию", которая не покрывает и половины от розничной стоимости вещей в "пакете". Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский.

"Минимальная цена предметов, которые есть в "пакете малыша" в розницу — от 15 до 20 тысяч гривень. Минсоц предлагает родителям получить 6800 гривень. Хотя, по данным опроса ЮНИСЕФ, 80-90% родителей предпочли бы "пакет". В нем есть все необходимое для мамы и новорожденного. Сейчас родители лишены права выбора. Мы надеемся, ситуация будет решена", - пишет предприниматель.

Соколовский убежден, что в стране, где во время войны снижаются и рождаемость, и уровень жизни, поддержка молодых родителей критически важна. Кроме того, закупка хотя бы 50 000 "пакетов малыша" обеспечит работой 2000 украинцев. Потому что львиная доля пакета производится в Украине.

Справка. "Пакет малыша" - вещи первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него входят подгузники, салфетки, памперсы, одежда, гигиенические предметы и принадлежности, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и многое другое. Возможность получить "пакет" предусмотрена действующим законодательством. По данным "Украинской правды", 80% наполнения "пакета малыша" — сделано в Украине. Украинцы производят текстиль, косметику, развивающие игрушки, коврики и коробку, которую можно использовать как люльку.