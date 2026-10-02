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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Бизнес требует пересмотреть уровень граничных цен на рынке энергетики

Европейская Бизнес Ассоциация призвала НКРЭКУ пересмотреть максимальные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии и установить их на экономически обоснованном уровне. В Ассоциации считают, что действующий ценовой потолок должен позволять привлекать импорт и маневровую генерацию именно тогда, когда в энергосистеме возникает дефицит.

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По мнению Ассоциации, проблема возникает, когда украинский предел становится ниже реальной стоимости электроэнергии или ее производства.

"Если цена электроэнергии на смежных европейских рынках превышает установленную в Украине предельную цену, коммерческий импорт может стать экономически нецелесообразным", - подчеркнули в ЕБА.

По оценке Ассоциации, прайс-кепы также оказывают непосредственное влияние на экономику газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок. Именно такое поколение способно быстро увеличивать производство в часы высокого спроса, однако для его развития нужны рыночные условия, при которых работа в дефицитные часы остается экономически целесообразной.

"Однако для привлечения частных инвестиций в проекты маневровой и распределенной генерации необходимо, чтобы рыночная модель позволяла генерации экономически целесообразно работать именно в часы дефицита", - отметили в Ассоциации.

В ЕБА также указывают, что подход к прайс-кепам должен постепенно приближаться к европейской модели, чтобы не создавать барьеров для импорта, нового поколения и будущего market coupling.

Ранее руководитель энергетических программ общественной организации «Украинский институт будущего» Андриан Прокоп отмечал, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует повысить, по меньшей мере, на 25% на всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.

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