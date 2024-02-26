Бизнес – ВСУ: ОККО направила 1,5 миллиарда гривен на поддержку ВСУ и гуманитарные нужды

С начала полномасштабной войны сеть ОККО перечислила 1,5 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и гуманитарные нужды. Обеспечение защитников Украины оружием и разведтехникой является фокусным направлением для компании, поэтому на это направляется основная часть средств.

Об этом сообщает сайт ОККО.

В сотрудничестве с фондом «Повернись живим» компания запустила уже третью волну инициативы «ОКО ЗА ОКО». По итогам первой волны было закуплено 25 разведкомплексов для ВСУ за 350 млн грн, во время второй – аккумулировано 400 млн грн на оружие для ТРО, отгрузка которого продолжается – 200 крупнокалиберных пулеметов, 156 минометов и 50 гранатометов уже работают на фронте. В рамках третьей волны «ОКО ЗА ОКО», стартовавшей в феврале 2024-го будет приобретено 10 боевых комплексов техники и оружия Пульстронов для десантно-штурмовых войск. А это более 4500 единиц техники общей стоимостью 500 млн. грн. Напомним, в рамках всех кампаний сеть АЗК перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива марки Pulls на оружие.

Кроме основного направления – помощи ВСУ, компания поддержала и реализовала другие инициативы. Отстроила школы на деоккупированной Киевщине, обеспечила топливом сотрудников ГСЧС (в том числе после подрыва Каховской ГЭС для ликвидации последствий), приобрела реанимобили для прифронтовых регионов, вместе с сервисом Uklon запустила инклюзивный класс авто во Львове и другие.

Согласно рейтингу, составленному изданием NV Бизнес, ОККО входит в топ-10 украинских бизнесов, которые больше всего помогают ВСУ и государству в период полномасштабной войны. Среди компаний же топливного ритейла ОККО является абсолютным лидером по этому показателю.