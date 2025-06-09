Бизнесмен Артур Гранц

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Бизнесмен, издатель украинского Forbes Артур Гранц рассказал журналу о своих бизнес-проектах – от начала его деловой карьеры до сегодняшнего дня. Среди прочего он пролил свет на попытки отдельных представителей украинской власти под видом борьбы с контрабандой и контрафактом запретить продажу табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. По словам Гранца, это был один из бывших народных депутатов, который сам владел табачным бизнесом.

Артур Гранц является партнером немецкой семейной компании Gebr. Heinemann, которая существует с 1879 года. Ее основной бизнес — магазины Duty Free по всему миру.

«Когда я узнал про строительство терминала F в Борисполе, то загорелся идеей сделать там хороший магазин. Хайнеманны приглядывались к Украине, но их отпугивало отсутствие нормальных аэропортов. Я показал им проект нового терминала и предложил создать что-то уникальное», — вспоминает бизнесмен.

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Так появилось совместное предприятие, которое проинвестировало достройку терминала и в 2010 году получило в нем площади в аренду. Это были современные магазины и кафе, в частности, T.G.J. Fridays и Costa Coffee.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, Гранца и его немецких партнеров пытались выдавить из аэропорта, но не смогли.

«До полномасштабного вторжения мы заплатили аэропорту более $100 млн. Только магазинами Duty Free мы вернули стране стоимость строительства целого терминала», — сказал Гранц.

По инициативе Гранца компания начала открывать магазины и на наземных пограничных переходах — до этого Хайнеманны работали только в аэропортах. Одним из видов товаров, которыми торговали эти магазины, были сигареты.

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В 2023 году теневой табачный рынок Украины достиг пиковых значений. Для борьбы с контрафактом Верховная Рада создала ТСК. Теперь уже бывший народный депутат Андрей Холодов был одним из тех, кто предложил запретить магазинам Duty Free продавать сигареты на погранпереходах, мол, якобы через них ведется торговля контрафактом.

Гранца пригласили на онлайн-заседание ТСК, где показали таблички, что через его магазины якобы проходят сотни фур с контрабандой. Бизнесмен попросил назвать бренд сигарет, которые продаются незаконно, и оказалось, что этого бренда в магазинах никогда не было.

«Если цель – закрыть Duty Free на границе, то это откровенное вредительство. Мы даем людям работу в неблагополучном регионе, платим налоги. Но давайте – хоть завтра все закроем! Готов поспорить: контрабанда только увеличится», — сказал Гранц.

В итоге власти сделали «подарок»: не стали закрывать магазины, но запретили продавать больше двух пачек в одни руки.

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Гранц объясняет нападки на Duty Free тем, что депутат Холодов до того, как попасть в Раду, сам занимался табачным бизнесом, но в сети его табачных киосков почему-то не принимали оплату картой.

«Похоже, в какой-то момент он решил «перевести стрелки» на честную компанию, - подозревает бизнесмен. – Сейчас европейские послы снова бьют тревогу: контрабанда не сократилась, а выросла. Выходит, я был прав?».

Самого Холодова вскоре выгнали из партии и парламента, сейчас он осел на Кипре.

Интервью с бизнесменом Артуром Гранцом было записано по случаю пятилетия с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возвращения в Украину). Он является мажоритарным владельцем издателя Forbes в Украине, компании «УЯВи!».

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